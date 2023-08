فرنسا تستكمل إجلاء رعاياها من النيجر بعد إعادة 1079 شخصا عن طريق الجو

L’évacuation de nos ressortissants du Niger vient de s’achever. 1 079 français et européens sont désormais en sécurité.



Fier de l’engagement et de l’excellent travail réalisé par l’@EtatMajorFR, l’@Armee_de_lair et @Armees_Gouv en collaboration avec @francediplo @MinColonna. pic.twitter.com/p0KQPLRWdo