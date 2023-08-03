فرنسا تستكمل إجلاء رعاياها من النيجر بعد إعادة 1079 شخصا عن طريق الجو
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDوزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو
وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الخميس، نقلها 1079 شخصا جوا من النيجر، مع انتهاء عملية إجلاء رعاياها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تعرّضت لانقلاب عسكري.
وقال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو على "تويتر" إن "الرعايا الفرنسيين والأجانب الذين تم إجلاؤهم أصبحوا الآن بأمان، فخورون بالالتزام والعمل الممتاز الذي قام به".
بينما أشارت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن العدد الإجمالي يشمل 577 مواطنا فرنسيا، "وعددا كبيرا من الجنسيات الأخرى".
L’évacuation de nos ressortissants du Niger vient de s’achever. 1 079 français et européens sont désormais en sécurité.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) August 3, 2023
Fier de l’engagement et de l’excellent travail réalisé par l’@EtatMajorFR, l’@Armee_de_lair et @Armees_Gouv en collaboration avec @francediplo @MinColonna. pic.twitter.com/p0KQPLRWdo
#Niger | Les opérations d’évacuation sont maintenant terminées. La France a procédé à l’évacuation de 1079 personnes : 577 ressortissants français et ayants-droits, et de très nombreuses autres nationalités… pic.twitter.com/FANa3JGeic— France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) August 3, 2023
وقالت فرنسا في وقت سابق، إن ما يقدّر بنحو 600 من مواطنيها المقيمين بشكل دائم في النيجر كانوا في البلاد وقت الانقلاب.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت السفارة الفرنسية في نيامي، "إجلاء الرعايا الفرنسيين من أراضي النيجر".
1 أغسطس, 09:28 GMT
يشار إلى أن عسكريين في جيش النيجر أعلنوا، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.
وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب" وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".