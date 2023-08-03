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https://sputnikarabic.ae/20230803/فرنسا-تستكمل-إجلاء-رعاياها-من-النيجر-بعد-إعادة-1079-شخصا-عن-طريق-الجو-1079755520.html
فرنسا تستكمل إجلاء رعاياها من النيجر بعد إعادة 1079 شخصا عن طريق الجو
فرنسا تستكمل إجلاء رعاياها من النيجر بعد إعادة 1079 شخصا عن طريق الجو
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الخميس، نقلها 1079 شخصا جوا من النيجر، مع انتهاء عملية إجلاء رعاياها ‏في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تعرّضت لانقلاب... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T11:39+0000
2023-08-03T11:39+0000
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وقال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو على "تويتر" إن "الرعايا الفرنسيين والأجانب الذين تم إجلاؤهم أصبحوا الآن بأمان، فخورون بالالتزام والعمل الممتاز الذي قام به".بينما أشارت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن العدد الإجمالي يشمل 577 مواطنا فرنسيا، "وعددا كبيرا من الجنسيات الأخرى".وقالت فرنسا في وقت سابق، إن ما يقدّر بنحو 600 من مواطنيها المقيمين بشكل دائم في النيجر كانوا في البلاد وقت الانقلاب.وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت السفارة الفرنسية في نيامي، "إجلاء الرعايا الفرنسيين من أراضي النيجر".يشار إلى أن عسكريين في جيش النيجر أعلنوا، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب" وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20230801/بعد-فرنسا-إيطاليا-تعرض-على-رعاياها-الإجلاء-من-النيجر-1079662126.html
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النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

فرنسا تستكمل إجلاء رعاياها من النيجر بعد إعادة 1079 شخصا عن طريق الجو

11:39 GMT 03.08.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDوزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو
وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الخميس، نقلها 1079 شخصا جوا من النيجر، مع انتهاء عملية إجلاء رعاياها ‏في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تعرّضت لانقلاب عسكري.‏
وقال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو على "تويتر" إن "الرعايا الفرنسيين والأجانب الذين تم إجلاؤهم أصبحوا الآن بأمان، فخورون بالالتزام والعمل الممتاز الذي قام به".
بينما أشارت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن العدد الإجمالي يشمل 577 مواطنا فرنسيا، "وعددا كبيرا من الجنسيات الأخرى".
وقالت فرنسا في وقت سابق، إن ما يقدّر بنحو 600 من مواطنيها المقيمين بشكل دائم في النيجر كانوا في البلاد وقت الانقلاب.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت السفارة الفرنسية في نيامي، "إجلاء الرعايا الفرنسيين من أراضي النيجر".
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بعد فرنسا... إيطاليا تعرض على رعاياها الإجلاء من النيجر
1 أغسطس, 09:28 GMT
يشار إلى أن عسكريين في جيش النيجر أعلنوا، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.
وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب" وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
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