عربي
الهند تنفي معارضتها لتوسع مجموعة "بريكس"
https://sputnikarabic.ae/20230803/فرنسا-تطالب-بضمان-أمن-سفارتها-خلال-المظاهرات-في-النيجر-1079762817.html
فرنسا تطالب بضمان أمن سفارتها خلال المظاهرات في النيجر
فرنسا تطالب بضمان أمن سفارتها خلال المظاهرات في النيجر
طالبت فرنسا قوات الأمن في النيجر باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن سفارتها، مع دعوات جديدة للتظاهر في العاصمة نيامي. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T13:34+0000
2023-08-03T13:34+0000
النيجر
أخبار النيجر
أخبار فرنسا
أفريقيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101652/76/1016527673_0:242:3000:1930_1920x0_80_0_0_71da329168b3e46dc8570c8cf37fc2a6.jpg
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الخميس، نشرته على موقعها الإلكتروني: "تدين فرنسا مرة أخرى بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبت ضد سفارتها في النيجر، يوم الأحد 30 يوليو (تموز)، من قبل مجموعات منظمة ومجهزة تجهيزا جيدا".وأضافت: "بعد أن صدرت عدة دعوات للتظاهر، في 3 أغسطس (آب)، تذكّر فرنسا بأن أمن مبانيها وموظفيها الدبلوماسيين هي التزامات بموجب القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات فيينا".وتابعت الخارجية الفرنسية: "تطالب فرنسا قوات الأمن في النيجر باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المباني الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، وخاصة الفرنسية، بشكل كامل".وكان مئات المتظاهرين قد اقتحموا مبنى السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي، يوم الأحد الماضي، وأضرموا النار في أحد أبوابها، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن المحلية.ويستعد المئات من أنصار العسكريين الذين سيطروا على الحكم في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، للتجمع في نيامي، اليوم الخميس، تعبيرا عن دعمهم لهم.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، نقلها 1079 شخصا جوا من النيجر، مع انتهاء عملية إجلاء رعاياها ‏في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، والتي تشهد انقلابا عسكريا.‏وفي 26 من يوليو الماضي، قاد الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي ما زال محتجزا في القصر الرئاسي.وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب"، وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20230803/فرنسا-تستكمل-إجلاء-رعاياها-من-النيجر-بعد-إعادة-1079-شخصا-عن-طريق-الجو-1079755520.html
https://sputnikarabic.ae/20230801/بعد-فرنسا-إيطاليا-تعرض-على-رعاياها-الإجلاء-من-النيجر-1079662126.html
النيجر
أخبار فرنسا
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101652/76/1016527673_52:0:2948:2172_1920x0_80_0_0_7003f7c6b5ed528b23f192abbd65f7ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن

فرنسا تطالب بضمان أمن سفارتها خلال المظاهرات في النيجر

13:34 GMT 03.08.2023
© www.flickr.com Francois Schnell علم فرنسا
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© www.flickr.com Francois Schnell
تابعنا عبرTelegramNabd
طالبت فرنسا قوات الأمن في النيجر باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن سفارتها، مع دعوات جديدة للتظاهر في العاصمة نيامي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الخميس، نشرته على موقعها الإلكتروني: "تدين فرنسا مرة أخرى بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبت ضد سفارتها في النيجر، يوم الأحد 30 يوليو (تموز)، من قبل مجموعات منظمة ومجهزة تجهيزا جيدا".
وأضافت: "بعد أن صدرت عدة دعوات للتظاهر، في 3 أغسطس (آب)، تذكّر فرنسا بأن أمن مبانيها وموظفيها الدبلوماسيين هي التزامات بموجب القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات فيينا".
وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
فرنسا تستكمل إجلاء رعاياها من النيجر بعد إعادة 1079 شخصا عن طريق الجو
11:39 GMT
وتابعت الخارجية الفرنسية: "تطالب فرنسا قوات الأمن في النيجر باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المباني الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، وخاصة الفرنسية، بشكل كامل".
وكان مئات المتظاهرين قد اقتحموا مبنى السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي، يوم الأحد الماضي، وأضرموا النار في أحد أبوابها، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن المحلية.
ويستعد المئات من أنصار العسكريين الذين سيطروا على الحكم في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، للتجمع في نيامي، اليوم الخميس، تعبيرا عن دعمهم لهم.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، نقلها 1079 شخصا جوا من النيجر، مع انتهاء عملية إجلاء رعاياها ‏في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، والتي تشهد انقلابا عسكريا.‏
إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
بعد فرنسا... إيطاليا تعرض على رعاياها الإجلاء من النيجر
1 أغسطس, 09:28 GMT
وفي 26 من يوليو الماضي، قاد الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي ما زال محتجزا في القصر الرئاسي.
وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب"، وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала