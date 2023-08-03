https://sputnikarabic.ae/20230803/فرنسا-تطالب-بضمان-أمن-سفارتها-خلال-المظاهرات-في-النيجر-1079762817.html
فرنسا تطالب بضمان أمن سفارتها خلال المظاهرات في النيجر
فرنسا تطالب بضمان أمن سفارتها خلال المظاهرات في النيجر
طالبت فرنسا قوات الأمن في النيجر باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن سفارتها، مع دعوات جديدة للتظاهر في العاصمة نيامي. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T13:34+0000
2023-08-03T13:34+0000
2023-08-03T13:34+0000
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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الخميس، نشرته على موقعها الإلكتروني: "تدين فرنسا مرة أخرى بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبت ضد سفارتها في النيجر، يوم الأحد 30 يوليو (تموز)، من قبل مجموعات منظمة ومجهزة تجهيزا جيدا".وأضافت: "بعد أن صدرت عدة دعوات للتظاهر، في 3 أغسطس (آب)، تذكّر فرنسا بأن أمن مبانيها وموظفيها الدبلوماسيين هي التزامات بموجب القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات فيينا".وتابعت الخارجية الفرنسية: "تطالب فرنسا قوات الأمن في النيجر باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المباني الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، وخاصة الفرنسية، بشكل كامل".وكان مئات المتظاهرين قد اقتحموا مبنى السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي، يوم الأحد الماضي، وأضرموا النار في أحد أبوابها، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن المحلية.ويستعد المئات من أنصار العسكريين الذين سيطروا على الحكم في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، للتجمع في نيامي، اليوم الخميس، تعبيرا عن دعمهم لهم.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، نقلها 1079 شخصا جوا من النيجر، مع انتهاء عملية إجلاء رعاياها في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، والتي تشهد انقلابا عسكريا.وفي 26 من يوليو الماضي، قاد الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي ما زال محتجزا في القصر الرئاسي.وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب"، وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20230803/فرنسا-تستكمل-إجلاء-رعاياها-من-النيجر-بعد-إعادة-1079-شخصا-عن-طريق-الجو-1079755520.html
https://sputnikarabic.ae/20230801/بعد-فرنسا-إيطاليا-تعرض-على-رعاياها-الإجلاء-من-النيجر-1079662126.html
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النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
فرنسا تطالب بضمان أمن سفارتها خلال المظاهرات في النيجر
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طالبت فرنسا قوات الأمن في النيجر باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن سفارتها، مع دعوات جديدة للتظاهر في العاصمة نيامي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان
، اليوم الخميس، نشرته على موقعها الإلكتروني: "تدين فرنسا مرة أخرى بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبت ضد سفارتها في النيجر، يوم الأحد 30 يوليو (تموز)، من قبل مجموعات منظمة ومجهزة تجهيزا جيدا".
وأضافت: "بعد أن صدرت عدة دعوات للتظاهر، في 3 أغسطس (آب)، تذكّر فرنسا بأن أمن مبانيها وموظفيها الدبلوماسيين هي التزامات بموجب القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات فيينا".
وتابعت الخارجية الفرنسية: "تطالب فرنسا قوات الأمن في النيجر باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المباني الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، وخاصة الفرنسية، بشكل كامل".
وكان مئات المتظاهرين قد اقتحموا مبنى السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي، يوم الأحد الماضي، وأضرموا النار في أحد أبوابها، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن المحلية.
ويستعد المئات من أنصار العسكريين الذين سيطروا على الحكم في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، للتجمع في نيامي، اليوم الخميس، تعبيرا عن دعمهم لهم.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية
، نقلها 1079 شخصا جوا من النيجر، مع انتهاء عملية إجلاء رعاياها في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، والتي تشهد انقلابا عسكريا.
وفي 26 من يوليو الماضي، قاد الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم
، الذي ما زال محتجزا في القصر الرئاسي.
وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب"، وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".