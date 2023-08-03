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https://sputnikarabic.ae/20230803/فيسكو-تعمل-على-إنشاء-مركز-نقل-لوجستي-في-أفريقيا-وآخر-في-مصر-1079745213.html
"فيسكو" تعمل على إنشاء مركز نقل لوجستي في أفريقيا وآخر في مصر
"فيسكو" تعمل على إنشاء مركز نقل لوجستي في أفريقيا وآخر في مصر
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "فيسكو" الروسية للنقل واللوجستيات، اندريه سيفيريلوف، أن شركته مهتمة بالاستثمار في مركز النقل واللوجستيات الروسي (TLC) في شرق أفريقيا... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T07:46+0000
2023-08-03T07:46+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات سيفيريلوف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" على هامش القمة الروسية الأفريقية الذي قال إن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فتح مركز للنقل واللوجستيات لروسيا في أحد الموانئ على الساحل الشرقي لأفريقيا هو مهم وندعمه.وأضاف سيفيريلوف بالقول إنه من جانب شركته يمكن دراسة فكرة إنشاء مركز مماثل في مصر، وذلك بناءً على حجم اقتصاد هذه الدولة وموقعها الجغرافي سيوفر فرصًا كبيرة للعبور اللاحق للبضائع والتوزيع في جميع أنحاء القارة، ولا سيما شمال أفريقيا - إنه اتصال ملائم ومتطور بما فيه الكفاية، بما في ذلك مع جميع دول البحر الأبيض المتوسط ​​تقريبا مع إمكانية الوصول إلى دول وسط إفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230802/بوتين-يكشف-عن-إعداد-اتفاقيات-تجارية-مع-4-دول-عربية-أفريقية-1079723560.html
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روسيا

"فيسكو" تعمل على إنشاء مركز نقل لوجستي في أفريقيا وآخر في مصر

07:46 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصوركاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
كاسحة الجليد النووية أورال (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "فيسكو" الروسية للنقل واللوجستيات، اندريه سيفيريلوف، أن شركته مهتمة بالاستثمار في مركز النقل واللوجستيات الروسي (TLC) في شرق أفريقيا وتدرس فكرة إنشاء مركز مماثل في مصر.
وجاءت تصريحات سيفيريلوف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" على هامش القمة الروسية الأفريقية الذي قال إن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فتح مركز للنقل واللوجستيات لروسيا في أحد الموانئ على الساحل الشرقي لأفريقيا هو مهم وندعمه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
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أمس, 14:49 GMT
وأضاف سيفيريلوف بالقول إنه من جانب شركته يمكن دراسة فكرة إنشاء مركز مماثل في مصر، وذلك بناءً على حجم اقتصاد هذه الدولة وموقعها الجغرافي سيوفر فرصًا كبيرة للعبور اللاحق للبضائع والتوزيع في جميع أنحاء القارة، ولا سيما شمال أفريقيا - إنه اتصال ملائم ومتطور بما فيه الكفاية، بما في ذلك مع جميع دول البحر الأبيض المتوسط ​​تقريبا مع إمكانية الوصول إلى دول وسط إفريقيا.
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