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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/كلاب-روسية-مدربة-تساعد-في-رصد-وتتبع-حركة-المسيرات-الأوكرانية-فيديو-1079746961.html
كلاب روسية مدربة تساعد في رصد وتتبع حركة المسيرات الأوكرانية... فيديو
كلاب روسية مدربة تساعد في رصد وتتبع حركة المسيرات الأوكرانية... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتحدث عن مهام الكلاب العسكرية في منطقة العمليات الخاصة الروسية في أوكرانيا. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T08:42+0000
2023-08-03T08:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتحدث مدرب الكلاب القتالية، أورال، عن أهمية وخصوصيات تدريب أول كلب قتالي في العالم للبحث عن الطائرات من دون طيار الأوكرانية واكتشافها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وقال المدرب أورال بهذا الصدد: "ملاحظة الطائرة المسيرة قبل أن تلقي قذيفة هي أمر مهم بشكل خاص، لأن الثواني لها حساباتها".وأوضح "أورال" أن الكلب الذي يظهر في الفيديو، واسمه "كوزميتش"، في لحظة كشف الهدف الجوي يبدأ في النباح، محذرًا من الخطر، لافتا إلى أن "في هذه الحالة، نحن نتحدث عن الصيد الكلاسيكي، فقط بدلًا من طائر - طائرة مسيرة معادية".وتابع "أورال" بالقول إن الكلب "كوزميتش" قد أكمل بالفعل بنجاح أكثر من 40 مهمة قتالية، لذلك يحتاج المشروع الطموح إلى التطوير.
https://sputnikarabic.ae/20230721/تدريب-مشغلي-مسيرات-استطلاع-روسية-مجهزة-بقنابل-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1079268605.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

كلاب روسية مدربة تساعد في رصد وتتبع حركة المسيرات الأوكرانية... فيديو

08:42 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصوركلب في الخدمة - خلال المسابقات الإقليمية بين الإدارات بين أخصائيي الكلاب في وكالات إنفاذ القانون في منطقة زابايكال الروسي
كلب في الخدمة - خلال المسابقات الإقليمية بين الإدارات بين أخصائيي الكلاب في وكالات إنفاذ القانون في منطقة زابايكال الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتحدث عن مهام الكلاب العسكرية في منطقة العمليات الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وتحدث مدرب الكلاب القتالية، أورال، عن أهمية وخصوصيات تدريب أول كلب قتالي في العالم للبحث عن الطائرات من دون طيار الأوكرانية واكتشافها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال المدرب أورال بهذا الصدد: "ملاحظة الطائرة المسيرة قبل أن تلقي قذيفة هي أمر مهم بشكل خاص، لأن الثواني لها حساباتها".
وأوضح "أورال" أن الكلب الذي يظهر في الفيديو، واسمه "كوزميتش"، في لحظة كشف الهدف الجوي يبدأ في النباح، محذرًا من الخطر، لافتا إلى أن "في هذه الحالة، نحن نتحدث عن الصيد الكلاسيكي، فقط بدلًا من طائر - طائرة مسيرة معادية".
جندي من المنطقة العسكرية المركزية يتحكم في طائرة بدون طيار من طراز (FPV) خلال تدريب لمشغلي الطائرات المسيرة في أحد ساحات التدريب في منطقة عملية عسكرية خاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
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تدريب مشغلي مسيرات استطلاع روسية مجهزة بقنابل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
21 يوليو, 12:12 GMT
وتابع "أورال" بالقول إن الكلب "كوزميتش" قد أكمل بالفعل بنجاح أكثر من 40 مهمة قتالية، لذلك يحتاج المشروع الطموح إلى التطوير.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT
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