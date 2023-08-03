https://sputnikarabic.ae/20230803/كلاب-روسية-مدربة-تساعد-في-رصد-وتتبع-حركة-المسيرات-الأوكرانية-فيديو-1079746961.html
كلاب روسية مدربة تساعد في رصد وتتبع حركة المسيرات الأوكرانية... فيديو
كلاب روسية مدربة تساعد في رصد وتتبع حركة المسيرات الأوكرانية... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتحدث عن مهام الكلاب العسكرية في منطقة العمليات الخاصة الروسية في أوكرانيا. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T08:42+0000
2023-08-03T08:42+0000
2023-08-03T08:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104251/31/1042513112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87fc845487b759f9ca4b3f4093deb27b.jpg
وتحدث مدرب الكلاب القتالية، أورال، عن أهمية وخصوصيات تدريب أول كلب قتالي في العالم للبحث عن الطائرات من دون طيار الأوكرانية واكتشافها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وقال المدرب أورال بهذا الصدد: "ملاحظة الطائرة المسيرة قبل أن تلقي قذيفة هي أمر مهم بشكل خاص، لأن الثواني لها حساباتها".وأوضح "أورال" أن الكلب الذي يظهر في الفيديو، واسمه "كوزميتش"، في لحظة كشف الهدف الجوي يبدأ في النباح، محذرًا من الخطر، لافتا إلى أن "في هذه الحالة، نحن نتحدث عن الصيد الكلاسيكي، فقط بدلًا من طائر - طائرة مسيرة معادية".وتابع "أورال" بالقول إن الكلب "كوزميتش" قد أكمل بالفعل بنجاح أكثر من 40 مهمة قتالية، لذلك يحتاج المشروع الطموح إلى التطوير.
https://sputnikarabic.ae/20230721/تدريب-مشغلي-مسيرات-استطلاع-روسية-مجهزة-بقنابل-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1079268605.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104251/31/1042513112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58eb8032f51637253b4f0e6c88870cda.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
كلاب روسية مدربة تساعد في رصد وتتبع حركة المسيرات الأوكرانية... فيديو
تابعنا عبر
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتحدث عن مهام الكلاب العسكرية في منطقة العمليات الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وتحدث مدرب الكلاب القتالية، أورال، عن أهمية وخصوصيات تدريب أول كلب قتالي في العالم للبحث عن الطائرات من دون طيار الأوكرانية واكتشافها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال المدرب أورال بهذا الصدد: "ملاحظة الطائرة المسيرة قبل أن تلقي قذيفة هي أمر مهم بشكل خاص، لأن الثواني لها حساباتها".
وأوضح "أورال" أن الكلب الذي يظهر في الفيديو، واسمه "كوزميتش"، في لحظة كشف الهدف الجوي يبدأ في النباح، محذرًا من الخطر، لافتا إلى أن "في هذه الحالة، نحن نتحدث عن الصيد الكلاسيكي، فقط بدلًا من طائر - طائرة مسيرة معادية".
وتابع "أورال" بالقول إن الكلب "كوزميتش" قد أكمل بالفعل بنجاح أكثر من 40 مهمة قتالية، لذلك يحتاج المشروع الطموح إلى التطوير.