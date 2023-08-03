https://sputnikarabic.ae/20230803/لاعبات-منتخب-كرة-القدم-الأمريكي-يرفضن-ترديد-النشيد-الوطني-للمرة-الثالثة-فيديو-1079743529.html
لاعبات منتخب كرة القدم الأمريكي يرفضن ترديد النشيد الوطني للمرة الثالثة... فيديو
لاعبات منتخب كرة القدم الأمريكي يرفضن ترديد النشيد الوطني للمرة الثالثة... فيديو
كررت لاعبات منتخب كرة القدم الأمريكي للسيدات للمرة الثالثة رفضهن ترديد نشيد بلادهم الوطني لدى عزفه قبل بدء منافسات كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T07:50+0000
2023-08-03T07:50+0000
2023-08-03T07:50+0000
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وقبل بداية مبارتهن أمام المنتخب البرتغالي، رفضت سبع لاعبات من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ترديد كلمات النشيد الوطني، ووضعن أيديهن جنبا إلى جنب خلف ظهورهن، وهذا التصرف تكرر للمباراة الثالثة على التوالي في بطولة كأس العالم للسيدات، ما أثار غضبا بين بعض المشجعين والصحفيين الأمريكيين الذين وصفوه بأنه "عدم احترام".في المقابل، رفضت اللاعبات الثلاث المتبقيات، وهن القائدة ليندسي هوران والمهاجمة أليكس مورغان، وحارسة المرمى أليسا ناهر، هذا التصرف ورددن النشيد الوطني بحماس.وفسر موقع givemesport البريطاني هذا التصرف بأنه "احتجاج صامت"، كما رأت صحيفة "ميرور" أن تصرف هؤلاء اللاعبات الست نابع من الاحتجاج على ما وصفوه "بالظلم الاجتماعي".يذكر أن هذا الموقف ليس الأول للاعبات أمريكيات يرفضن ترديد النشيد الوطني ففي عام 2020 حدثت واقعة مماثلة بقيادة اللاعبة المخضرمة ميغان رابينو، وذلك لأسباب مشابهة، حيث تطالب رابينو وبعض من زميلاتها بالمساواة الاجتماعية؛ خاصة فيما يتعلق بأجور لاعبات كرة القدم مقارنة بنظرائهن من اللاعبين، بالإضافة إلى قضايا أخرى.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
منوعات, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
لاعبات منتخب كرة القدم الأمريكي يرفضن ترديد النشيد الوطني للمرة الثالثة... فيديو
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كررت لاعبات منتخب كرة القدم الأمريكي للسيدات للمرة الثالثة رفضهن ترديد نشيد بلادهم الوطني لدى عزفه قبل بدء منافسات كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في نيوزيلندا.
وقبل بداية مبارتهن أمام المنتخب البرتغالي، رفضت سبع لاعبات من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ترديد كلمات النشيد الوطني، ووضعن أيديهن جنبا إلى جنب خلف ظهورهن، وهذا التصرف تكرر للمباراة الثالثة على التوالي في بطولة كأس العالم للسيدات، ما أثار غضبا بين بعض المشجعين والصحفيين الأمريكيين الذين وصفوه بأنه "عدم احترام".
في المقابل، رفضت اللاعبات الثلاث المتبقيات، وهن القائدة ليندسي هوران والمهاجمة أليكس مورغان، وحارسة المرمى أليسا ناهر، هذا التصرف ورددن النشيد الوطني بحماس.
وفسر موقع
givemesport البريطاني هذا التصرف بأنه "احتجاج صامت"، كما رأت صحيفة
"ميرور" أن تصرف هؤلاء اللاعبات الست نابع من الاحتجاج على ما وصفوه "بالظلم الاجتماعي".
يذكر أن هذا الموقف ليس الأول للاعبات أمريكيات يرفضن ترديد النشيد الوطني ففي عام 2020 حدثت واقعة مماثلة بقيادة اللاعبة المخضرمة ميغان رابينو، وذلك لأسباب مشابهة، حيث تطالب رابينو وبعض من زميلاتها بالمساواة الاجتماعية؛ خاصة فيما يتعلق بأجور لاعبات كرة القدم مقارنة بنظرائهن من اللاعبين، بالإضافة إلى قضايا أخرى.