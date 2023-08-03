https://sputnikarabic.ae/20230803/ما-هي-السيناريوهات-المتوقعة-لإنهاء-الأزمة-في-النيجر؟-1079764254.html

ما هي السيناريوهات المتوقعة لإنهاء الأزمة في النيجر؟

ما هي السيناريوهات المتوقعة لإنهاء الأزمة في النيجر؟

رفض رئيس المجلس العسكري الذي أطاح برئيس النيجر، العقوبات الدولية ضد بلاده، متعهدا بعدم الانكسار أمام "التهديدات". 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T14:12+0000

2023-08-03T14:12+0000

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ما هي السيناريوهات المتوقعة لإنهاء الأزمة في النيجر؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة لإنهاء الأزمة في النيجر؟

وقال الجنرال عبد الرحمن تياني، في كلمة متلفزة، إن "الفرنسيين في النيجر لم يتعرضوا لأدنى تهديد، وليس هناك سبب لمغادرتهم البلاد".وفي استجابة للعقوبات الدولية المفروضة ردًا على الانقلاب، قال الجنرال عبد الرحمن تياني، إن "المجلس الوطني لحماية الوطن يرفض هذه العقوبات بشكل كامل ويرفض الانكسار أمام أي تهديد، من أي مصدر كان".وأضاف الجنرال تياني : "العقوبات ساخرة وظالمة، وتهدف إلى إهانة قوات الدفاع والأمان والنيجر، وجعل البلاد غير قابلة للحكم".وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في 30 يوليو/ تموز الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد، محمد بازوم.وأعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أنها ستخفض عدد موظفي سفارتها في النيجر، على خلفية الانقلاب العسكري هناك، فيما طالبت فرنسا بضمان سلامة سفارتها "بشكل كامل".من جهتها، طلبت فرنسا من "قوات الأمن النيجرية اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، خصوصا تلك التابعة لفرنسا "بشكل كامل"، خلال التظاهرات المقررة، اليوم الخميس.بدورها، وجهت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بإجلاء موظفيها غير الأساسيين من مقر سفارتها في نيامي.وأضاف العبيدي: "هناك تخوف من قبل الدول الأوروبية من انتقال عدوى وفوضى الانقلابات العسكرية إلى دول هذه المنطقة الحساسة أفريقيا، وما يمكن أن يترتب على ذلك من انتشار الإرهاب وتهيئة بيئة مواتية لذلك".وأشار العبيدي إلى أن "مسارات التفاوض مع الانقلابيين مازالت مفتوحة ولم يحن الوقت الآن للحل العسكري، حتى إعادة الحكم الديمقراطي وإنهاء هذا الانقلاب".وأضاف ولد عبد المالك أن "الإيكواس ترى في هذا الانقلاب هو الخنجر الثالث، كون ثلاثة انقلابات حدثت في هذا الفضاء: واحد في بوركينا فاسو، وآخر في مالي، وثالث في غينيا"، لافتا إلى أن "الإيكواس ظلت عاجزة عن تغيير هذه الأوضاع الانقلابية في هذه البلدان".واستبعد ولد عبد المالك أن "تلجأ الإيكواس إلى الحل العسكري لأنه خيار غير محسوب العواقب، رغم تشجيع باريس لهذا الخيار"، مشيرًا إلى أن "الإيكواس بحكم التداخل الإقليمي لديها قدرات أخرى وسوابق في التعامل مع هذه المنطقة، بخلاف الاتحاد الأفريقي الذي هو منظمة قارية".وأضافت الحسيني أن "قادة الانقلاب رغم كل هذه التهديدات والحصار متمسكون بخيار الانقلاب والمضي قدما وعدم التراجع"، مشيرة إلى أنه "قد تؤتي هذه التهديدات والعقوبات ثمارها كون النيجر دولة حبيسة تعتمد في كل أمورها على دول الجوار".وأشارت الحسيني إلى أن "الولايات المتحدة عبر اتصالات عديدة مع بازوم، أكدت أنها ستحاول إعادة الحكم الديمقراطي لأن للولايات المتحدة قاعدة عسكرية مهمة في النيجر".

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