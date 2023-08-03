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القوات الروسية تحيد مجموعة أوكرانية وتدمر عتادها على محور خيرسون
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/مسؤول-أمريكي-أوكرانيا-تحتاج-لأكثر-من-عام-وربما-لعقود-لاختراق-الدفاعات-الروسية-1079751340.html
صحيفة: أوكرانيا تحتاج لأكثر من عام وربما لعقود لاختراق الدفاعات الروسية
صحيفة: أوكرانيا تحتاج لأكثر من عام وربما لعقود لاختراق الدفاعات الروسية
قال الصحفي برادلي ديفلين، إن أوكرانيا بحاجة إلى أكثر من عام لاختراق الدفاعات الروسية. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T11:06+0000
2023-08-03T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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كتب برادلي ديفلين في مقال: "إن كتلة السياسة الخارجية الأمريكية، التي بدأت غزو العراق وأفغانستان ذات مرة، تطلب منا التحلي بالصبر في حالة الهجوم الأوكراني المضاد، بعد كل شيء، هذا يستغرق وقتًا، وأحيانًا لعقود!".ويشير المقال إلى أن الهجوم الأخير، الذي ألقت خلاله أوكرانيا تعزيزات بآلاف المقاتلين المدربين من الغرب لاختراق الجبهة الجنوبية، اتضح أنه تقدم لمئات الأمتار فقط.وختم ديفلين مقاله في صحيفة "American Conservative"، بشكل ساخر: "لقد قمنا بالفعل بتحويل أكثر من مئة مليار دولار إلى أوكرانيا، وبالطبع، يكفي فقط إرسال طائرات دون طيار جديدة ونضيف مئات الملايين الأخرى، مثل الهجوم المضاد الذي طال أمده، والذي توقف منذ شهرين، سيمضي فورا وبسلاسة، وسينشطر العدو مثل البحر الأحمر في العهد القديم".وبدأ الهجوم المضاد، الذي تم الحديث عنه لفترة طويلة في كييف، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.زجت أوكرانيا ألوية قتالية دربها متخصصون في الناتو ومسلحة بمعدات غربية.ومع ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم تحقق القوات المسلحة الأوكرانية نجاحًا في أي من قطاعات الجبهة وتتكبد خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230803/المخابرات-الأوكرانية-تبرر-فشل-الهجوم-الأوكراني-المضاد-وتكشف-السبب--1079749467.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

صحيفة: أوكرانيا تحتاج لأكثر من عام وربما لعقود لاختراق الدفاعات الروسية

11:06 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 11:42 GMT 03.08.2023)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - دبابة أوكرانية مدمرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - دبابة أوكرانية مدمرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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قال الصحفي برادلي ديفلين، إن أوكرانيا بحاجة إلى أكثر من عام لاختراق الدفاعات الروسية.
كتب برادلي ديفلين في مقال: "إن كتلة السياسة الخارجية الأمريكية، التي بدأت غزو العراق وأفغانستان ذات مرة، تطلب منا التحلي بالصبر في حالة الهجوم الأوكراني المضاد، بعد كل شيء، هذا يستغرق وقتًا، وأحيانًا لعقود!".
ويشير المقال إلى أن الهجوم الأخير، الذي ألقت خلاله أوكرانيا تعزيزات بآلاف المقاتلين المدربين من الغرب لاختراق الجبهة الجنوبية، اتضح أنه تقدم لمئات الأمتار فقط.
وختم ديفلين مقاله في صحيفة "American Conservative"، بشكل ساخر: "لقد قمنا بالفعل بتحويل أكثر من مئة مليار دولار إلى أوكرانيا، وبالطبع، يكفي فقط إرسال طائرات دون طيار جديدة ونضيف مئات الملايين الأخرى، مثل الهجوم المضاد الذي طال أمده، والذي توقف منذ شهرين، سيمضي فورا وبسلاسة، وسينشطر العدو مثل البحر الأحمر في العهد القديم".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المخابرات الأوكرانية تبرر فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكشف السبب
09:46 GMT
وبدأ الهجوم المضاد، الذي تم الحديث عنه لفترة طويلة في كييف، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
زجت أوكرانيا ألوية قتالية دربها متخصصون في الناتو ومسلحة بمعدات غربية.
ومع ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم تحقق القوات المسلحة الأوكرانية نجاحًا في أي من قطاعات الجبهة وتتكبد خسائر فادحة.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
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