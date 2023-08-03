https://sputnikarabic.ae/20230803/مسؤول-أمريكي-أوكرانيا-تحتاج-لأكثر-من-عام-وربما-لعقود-لاختراق-الدفاعات-الروسية-1079751340.html
صحيفة: أوكرانيا تحتاج لأكثر من عام وربما لعقود لاختراق الدفاعات الروسية
صحيفة: أوكرانيا تحتاج لأكثر من عام وربما لعقود لاختراق الدفاعات الروسية
قال الصحفي برادلي ديفلين، إن أوكرانيا بحاجة إلى أكثر من عام لاختراق الدفاعات الروسية. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T11:06+0000
2023-08-03T11:06+0000
2023-08-03T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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كتب برادلي ديفلين في مقال: "إن كتلة السياسة الخارجية الأمريكية، التي بدأت غزو العراق وأفغانستان ذات مرة، تطلب منا التحلي بالصبر في حالة الهجوم الأوكراني المضاد، بعد كل شيء، هذا يستغرق وقتًا، وأحيانًا لعقود!".ويشير المقال إلى أن الهجوم الأخير، الذي ألقت خلاله أوكرانيا تعزيزات بآلاف المقاتلين المدربين من الغرب لاختراق الجبهة الجنوبية، اتضح أنه تقدم لمئات الأمتار فقط.وختم ديفلين مقاله في صحيفة "American Conservative"، بشكل ساخر: "لقد قمنا بالفعل بتحويل أكثر من مئة مليار دولار إلى أوكرانيا، وبالطبع، يكفي فقط إرسال طائرات دون طيار جديدة ونضيف مئات الملايين الأخرى، مثل الهجوم المضاد الذي طال أمده، والذي توقف منذ شهرين، سيمضي فورا وبسلاسة، وسينشطر العدو مثل البحر الأحمر في العهد القديم".وبدأ الهجوم المضاد، الذي تم الحديث عنه لفترة طويلة في كييف، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.زجت أوكرانيا ألوية قتالية دربها متخصصون في الناتو ومسلحة بمعدات غربية.ومع ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم تحقق القوات المسلحة الأوكرانية نجاحًا في أي من قطاعات الجبهة وتتكبد خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230803/المخابرات-الأوكرانية-تبرر-فشل-الهجوم-الأوكراني-المضاد-وتكشف-السبب--1079749467.html
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العالم, روسيا
صحيفة: أوكرانيا تحتاج لأكثر من عام وربما لعقود لاختراق الدفاعات الروسية
11:06 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 11:42 GMT 03.08.2023) تابعنا عبر
قال الصحفي برادلي ديفلين، إن أوكرانيا بحاجة إلى أكثر من عام لاختراق الدفاعات الروسية.
كتب برادلي ديفلين في مقال: "إن كتلة السياسة الخارجية الأمريكية، التي بدأت غزو العراق وأفغانستان ذات مرة، تطلب منا التحلي بالصبر في حالة الهجوم الأوكراني المضاد، بعد كل شيء، هذا يستغرق وقتًا، وأحيانًا لعقود!".
ويشير المقال إلى أن الهجوم الأخير، الذي ألقت خلاله أوكرانيا تعزيزات بآلاف المقاتلين المدربين من الغرب
لاختراق الجبهة الجنوبية، اتضح أنه تقدم لمئات الأمتار فقط.
وختم ديفلين مقاله في صحيفة "American Conservative"
، بشكل ساخر: "لقد قمنا بالفعل بتحويل أكثر من مئة مليار دولار إلى أوكرانيا، وبالطبع، يكفي فقط إرسال طائرات دون طيار جديدة ونضيف مئات الملايين الأخرى، مثل الهجوم المضاد الذي طال أمده
، والذي توقف منذ شهرين، سيمضي فورا وبسلاسة، وسينشطر العدو مثل البحر الأحمر في العهد القديم".
وبدأ الهجوم المضاد، الذي تم الحديث عنه لفترة طويلة في كييف، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
زجت أوكرانيا ألوية قتالية دربها متخصصون في الناتو ومسلحة بمعدات غربية.
ومع ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم تحقق القوات المسلحة الأوكرانية نجاحًا في أي من قطاعات الجبهة وتتكبد خسائر فادحة.