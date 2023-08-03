https://sputnikarabic.ae/20230803/مسؤول-إيراني-يكشف-عن-رغبة-إماراتية-لاستثمار-100-مليار-دولار-في-إيران-1079758557.html

مسؤول إيراني يكشف عن رغبة إماراتية لاستثمار 100 مليار دولار في إيران

مسؤول إيراني يكشف عن رغبة إماراتية لاستثمار 100 مليار دولار في إيران

قال مسؤول إيراني، إن بلاده أطلقت برنامجا شاملا لجذب الاستثمار الأجنبي في مناطق التجارة الحرة في ‏البلاد.‏ 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T12:22+0000

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2023-08-03T12:22+0000

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وقال أمين المجلس الأعلى للتجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، حجة الله عبد المالك، في تصريحات لوكالة أنباء "إيرنا"، في مقابلة أمس الأربعاء، إن المناقشات جارية مع مستثمرين أجانب يسعون للاستفادة من آفاق الاستثمار داخل مناطق التجارة الحرة الإيرانية.وكشف أن المبادرة لقيت استحسان المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، موضحا أن غرفة المستثمرين الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة أبدت استعدادها لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في المناطق الحرة الإيرانية.وأضاف أنه كجزء من هذا البرنامج، يتم تقديم فرص الاستثمار في هذه المناطق للمستثمرين المحليين والأجانب في حزم قابلة للتسويق، بما في ذلك من خلال تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية، وأحكام البنية التحتية، والتراخيص مجهولة المصدر لكل مشروع.ووجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، رسالة إلى نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة إيران.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن "وزير الدولة في الشؤون الخارجية الإماراتية، استقبل رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الإمارات، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي"، مشيرة أنه "تسلم كتاب الدعوة الموجهة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة إيران".يشار إلى أنه، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لخدمات النقل الجوي مع إيران، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة.وتزامنت هذه الاتفاقية مع لقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أجرى زيارة عمل للإمارات.

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