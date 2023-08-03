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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/مستشار-بوشيلين-يكشف-عن-انخفاض-توريد-المعدات-الغربية-لأوكرانيا-1079739670.html
مستشار بوشيلين يكشف عن انخفاض توريد المعدات الغربية لأوكرانيا
مستشار بوشيلين يكشف عن انخفاض توريد المعدات الغربية لأوكرانيا
صرح يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن إمدادات المعدات الغربية إلى أوكرانيا قد شهدت انخفاضًا، ما يعزز من حالة... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T04:15+0000
2023-08-03T04:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، قال غاغين: "بالنسبة لتوريد المعدات، فقد انخفض بالفعل، ولدي شكوك كبيرة بشأن حصول أوكرانيا على مقاتلات أميركية الصنع، لأن خسارة مثل هذه الطائرات ستكون بمثابة ضربة كبيرة للمجمع العسكري الصناعي الأمريكي".وتابع غاغين، قائلا: "نحن نشهد الآن فعليا بدء جميع الدول الأوروبية الواحدة تلوى الأخرى تقريبًا، الشعور بالاستياء من الحاجة إلى مساعدة أوكرانيا كون مواطنو الدول الغربية غير راضين عن حقيقة مفادها أن بلدانهم ملزمة على تقديم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، لأن ذلك يؤثر على أوضاعهم.."، مشيرا بهذا الصدد إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.وأضاف:وحذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئًا ويطيل الصراع فقط. وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة، ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230803/المدفعية-الروسية-تحبط-نقل-احتياطيات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079739117.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

مستشار بوشيلين يكشف عن انخفاض توريد المعدات الغربية لأوكرانيا

04:15 GMT 03.08.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarzدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarz
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صرح يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن إمدادات المعدات الغربية إلى أوكرانيا قد شهدت انخفاضًا، ما يعزز من حالة الاستياء المتزايدة في الدول الأوروبية من الحاجة المتزايدة لدعم أوكرانيا، ويشير إلى احتمالية مراجعة السياسة المستقبلية في هذا الصدد.
موسكو- سبوتنيك. في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، قال غاغين: "بالنسبة لتوريد المعدات، فقد انخفض بالفعل، ولدي شكوك كبيرة بشأن حصول أوكرانيا على مقاتلات أميركية الصنع، لأن خسارة مثل هذه الطائرات ستكون بمثابة ضربة كبيرة للمجمع العسكري الصناعي الأمريكي".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تحبط نقل احتياطيات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
02:16 GMT
وتابع غاغين، قائلا: "نحن نشهد الآن فعليا بدء جميع الدول الأوروبية الواحدة تلوى الأخرى تقريبًا، الشعور بالاستياء من الحاجة إلى مساعدة أوكرانيا كون مواطنو الدول الغربية غير راضين عن حقيقة مفادها أن بلدانهم ملزمة على تقديم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، لأن ذلك يؤثر على أوضاعهم.."، مشيرا بهذا الصدد إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وأضاف:
"قريبا سنشهد منعطفا في السياسة الأوروبية..(..)".
وحذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئًا ويطيل الصراع فقط. وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة، ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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