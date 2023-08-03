https://sputnikarabic.ae/20230803/مشهد-غريب-لظهور-جبل-جليدي-عملاق-بحجم-لندن-أمام-سواحل-كندا-فيديو--1079750750.html
مشهد غريب لظهور جبل جليدي عملاق بحجم لندن أمام سواحل كندا... فيديو
مشهد غريب لظهور جبل جليدي عملاق بحجم لندن أمام سواحل كندا... فيديو
انجرف جبل جليدي عملاق إلى شواطئ جزيرة نيوفاوندلاند الكندية، في حدث وصف بالغريب، الأمر الذي أثار بحرا من التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T10:21+0000
2023-08-03T10:21+0000
2023-08-03T10:21+0000
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وأظهرت المشاهد التي تم تداولها بشكل واسع على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الجبل الجليدي الضخم يقترب من البر الرئيسي الكندي.وفقًا للتقارير، تتمتع نيوفاوندلاند بمكان جيد لمشاهدة الجبال الجليدية، خصوصا المنطقة المعروفة باسم "Iceberg Alley" الواقعة في مجرى مائي حيث تتسبب التيارات المحيطية في انجراف كتل الجليد قبالة سواحل نيوفاوندلاند.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد غريب لظهور جبل جليدي عملاق بحجم لندن أمام سواحل كندا... فيديو
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انجرف جبل جليدي عملاق إلى شواطئ جزيرة نيوفاوندلاند الكندية، في حدث وصف بالغريب، الأمر الذي أثار بحرا من التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهرت المشاهد التي تم تداولها بشكل واسع على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الجبل الجليدي الضخم يقترب من البر الرئيسي الكندي.
وحصدت المشاهد أكثر من 9.3 مليون مشاهدة على "تويتر" فقط، بعد مشاركة المقطع بشكل واسع.
وأعرب الكثيرون عن مخاوفهم بسبب ظاهرة الاحترار التي يعاني منها كوكب الأرض.
وفقًا للتقارير، تتمتع نيوفاوندلاند بمكان جيد لمشاهدة الجبال الجليدية، خصوصا المنطقة المعروفة باسم "Iceberg Alley" الواقعة في مجرى مائي حيث تتسبب التيارات المحيطية في انجراف كتل الجليد قبالة سواحل نيوفاوندلاند.