https://sputnikarabic.ae/20230803/مصدر-لـسبوتنيك-أنقرة-تتوقع-إبرام-اتفاقيات-تعاون-مع-موسكو-خلال-زيارة-بوتين-المرتقبة-لتركيا-1079742471.html
مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تتوقع إبرام اتفاقيات تعاون مع موسكو خلال زيارة بوتين المرتقبة لتركيا
مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تتوقع إبرام اتفاقيات تعاون مع موسكو خلال زيارة بوتين المرتقبة لتركيا
تتوقع أنقرة إبرام اتفاقيات تعاون مع موسكو، بما في ذلك في مجال الطاقة، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى تركيا، حسبما صرح مصدر بمكتب الرئيس... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T07:11+0000
2023-08-03T07:11+0000
2023-08-03T07:11+0000
العالم
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وقال المصدر ردًا على سؤال عما إذا كانت اتفاقيات تعاون ستُبرم خلال زيارة بوتين إلى تركيا: "هذا محتمل إلى حد كبير".وأضاف المصدر أن الشراكة بين روسيا وتركيا متعددة الأوجه، وأن التعاون بين البلدين في عدة مجالات مثمر.وتابع: "سيتضح قبل الزيارة أي المجالات يمكن أن نوسع ونحسن تعاوننا فيها، حيث يُحتمل توقيعها في عدة مجالات، من الطاقة حتى إطفاء الحرائق، والذي شهدنا مدى كفاءته مؤخرًا".
https://sputnikarabic.ae/20230802/الكرملين-الرئيس-بوتين-يخطط-للتحدث-هاتفيا-مع-أردوغان---عاجل-1079704985.html
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العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تتوقع إبرام اتفاقيات تعاون مع موسكو خلال زيارة بوتين المرتقبة لتركيا
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تتوقع أنقرة إبرام اتفاقيات تعاون مع موسكو، بما في ذلك في مجال الطاقة، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى تركيا، حسبما صرح مصدر بمكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر ردًا على سؤال عما إذا كانت اتفاقيات تعاون ستُبرم خلال زيارة بوتين إلى تركيا: "هذا محتمل إلى حد كبير".
وأضاف المصدر أن الشراكة بين روسيا وتركيا متعددة الأوجه، وأن التعاون بين البلدين في عدة مجالات مثمر.
وتابع: "سيتضح قبل الزيارة أي المجالات يمكن أن نوسع ونحسن تعاوننا فيها، حيث يُحتمل توقيعها في عدة مجالات، من الطاقة حتى إطفاء الحرائق، والذي شهدنا مدى كفاءته مؤخرًا".