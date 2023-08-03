https://sputnikarabic.ae/20230803/معركة-ليلية-ضخمة-مصحوبة-بإنزال-جوي-نفذها-الجيشان-السوري-والروسي-ضمن-تمرين-تكتيكي-فيديو-1079747314.html

معركة ليلية ضخمة مصحوبة بإنزال جوي نفذها الجيشان السوري والروسي ضمن تمرين تكتيكي... فيديو

معركة ليلية ضخمة مصحوبة بإنزال جوي نفذها الجيشان السوري والروسي ضمن تمرين تكتيكي... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتنفيذ وحدات من القوات الخاصة في الجيش العربي السوري مع وحدات من القوات الجوية الروسية والمقاتلات الروسية، التمرين التكتيكي... 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T09:03+0000

2023-08-03T09:03+0000

2023-08-03T09:03+0000

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صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن، وحدات القوات الخاصة للجيش السوري نفذت مع أطقم القوات الجوية الروسية التمرين التكتيكي الأول ليلاً في محافظة حماة.وقالت الدفاع: "حسب خطة التمرين حاول العدو مهاجمة أماكن انتشار القوات الحكومية والاستيلاء على منطقة مع المدنيين".وأشارت الدفاع إلي أنه في إطار التمرين، قررت قيادة مجموعة القوات الروسية، بالاشتراك مع قيادة الجيش السوري، إجراء عملية إنزال ليلي مشتركة لتحرير المنطقة.وأضافت الدفاع: "ألحقت أطقم مقاتلات "سو-35" و "سو-24" التابعة للقوات الجوية الروسية، إلى جانب أطقم وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة السورية، أضرارًا نارية على أهداف معادية خطيرة".وقالت الدفاع الروسية: "تمكن مروحيات هجومية من طراز "كا-52" تابعة للقوات الجوية الروسية من تدمير عربات مدرعة ومواقع إطلاق نار محصنة للإرهابيين الوهميين. وسمح ذلك لجنود الفرقة 25 ذات الأغراض الخاصة "النمور" بتنفيذ هبوط جوي تكتيكي في منطقة العمليات".وبحسب الدفاع هبط جنود الجيش العربي السوري من ارتفاع 1500-3000 متر بالسلاح على أنظمة المظلات الروسية "أرباليت-2"، وتمت عملية نزول من مروحيات طيران الجيش "مي-8 أميتش" التابعة للقوات الجوية الروسية. واقتحمت الوحدات الهجومية باستخدام المدرعات المنطقة ودمرت الإرهابيين الذين استولوا عليها.وأعربت قيادة مجموعة قوات القوات المسلحة الروسية في سوريا وقيادة القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية عن تقديرها الشديد للإجراءات المنسقة للوحدتين الروسية والسورية.

https://sputnikarabic.ae/20230802/روسيا-تشعر-بقلق-حول-معلومات-عن-تحضيرات-إرهابية-تستهدف-دوريات-جيشها-في-سوريا-1079732304.html

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