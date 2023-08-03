https://sputnikarabic.ae/20230803/مناورات-عسكرية-مفاجئة-لإيران-في-الخليج-العربي-1079743819.html

مناورات عسكرية مفاجئة لإيران في الخليج العربي

مناورات عسكرية مفاجئة لإيران في الخليج العربي

انطلقت "مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، صباح أمس الأربعاء، للدفاع القوي عن الجزر الإيرانية في الخليج مع التركيز على جزيرة أبو موسى". 03.08.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "المناورات انطلقت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية والمسؤولين المحليين".تشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من المناورات التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني في منطقة الخليج العربي.اقرأ أيضا - الحرس الثوري الإيراني يدعو دول عربية خليجية للتوقف عن انتهاك جزر متنازع عليها مع الإماراتشاهد أيضا - الحرس الثوري الإيراني يعلن تزويد البحرية بصاروخين جديدين مجهزين بالذكاء الاصطناعي... صور

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