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مناورات عسكرية مفاجئة لإيران في الخليج العربي
مناورات عسكرية مفاجئة لإيران في الخليج العربي
انطلقت "مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، صباح أمس الأربعاء، للدفاع القوي عن الجزر الإيرانية في الخليج مع التركيز على جزيرة أبو موسى". 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T09:06+0000
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وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "المناورات انطلقت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية والمسؤولين المحليين".تشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من المناورات التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني في منطقة الخليج العربي.اقرأ أيضا - الحرس الثوري الإيراني يدعو دول عربية خليجية للتوقف عن انتهاك جزر متنازع عليها مع الإماراتشاهد أيضا - الحرس الثوري الإيراني يعلن تزويد البحرية بصاروخين جديدين مجهزين بالذكاء الاصطناعي... صور
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фото, صور, إيران, أخبار إيران
фото, صور, إيران, أخبار إيران

مناورات عسكرية مفاجئة لإيران في الخليج العربي

09:06 GMT 03.08.2023
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انطلقت "مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، صباح أمس الأربعاء، للدفاع القوي عن الجزر الإيرانية في الخليج مع التركيز على جزيرة أبو موسى".
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "المناورات انطلقت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية والمسؤولين المحليين".
تشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من المناورات التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني في منطقة الخليج العربي.
© AFP 2023 / SEPAH NEWSمناورة عسكرية للسفن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
مناورة عسكرية للسفن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي
1/6
© AFP 2023 / SEPAH NEWS
مناورة عسكرية للسفن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
© AFP 2023 / SEPAH NEWSالقائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، يتحدث خلال مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، يتحدث خلال مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي
2/6
© AFP 2023 / SEPAH NEWS
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، يتحدث خلال مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
© AFP 2023 / SEPAH NEWSجنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي
3/6
© AFP 2023 / SEPAH NEWS
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
© AFP 2023 / SEPAH NEWSمناورة عسكرية للسفن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
مناورة عسكرية للسفن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي
4/6
© AFP 2023 / SEPAH NEWS
مناورة عسكرية للسفن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
© AFP 2023 / SEPAH NEWSجنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي
5/6
© AFP 2023 / SEPAH NEWS
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
© AFP 2023 / SEPAH NEWSجنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي
6/6
© AFP 2023 / SEPAH NEWS
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
اقرأ أيضا - الحرس الثوري الإيراني يدعو دول عربية خليجية للتوقف عن انتهاك جزر متنازع عليها مع الإمارات
شاهد أيضا - الحرس الثوري الإيراني يعلن تزويد البحرية بصاروخين جديدين مجهزين بالذكاء الاصطناعي... صور
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