https://sputnikarabic.ae/20230803/موارد-الليثيوم-في-البلدان-الأفريقية-آخذة-في-الازدياد-1079758240.html
موارد الليثيوم في البلدان الأفريقية آخذة في الازدياد
موارد الليثيوم في البلدان الأفريقية آخذة في الازدياد
أصبحت قارة أفريقيا ساحة للتنافس بين القوى الدولية للاستحواذ على المعادن النادرة، لا سيما خام الليثيوم الذي تحول إلى سلاح استراتيجي وحلقة من حلقات التنافس... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T12:56+0000
2023-08-03T12:56+0000
2023-08-03T12:56+0000
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يعتبر الليثيوم عنصراً أساسياً في الاقتصاد العالمي، فهو جزء رئيسي تعتمد عليه الدول الصناعية الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرهما.ويدخل الليثيوم في عدد من الصناعات المدنية والعسكرية الحديثة؛ فهو من أكثر المعادن المطلوبة والمستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية من خلال بطاريات الليثيوم، كما أنه مُكوِّن أساسي في صناعة الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية وأجهزة الحاسب الآلي المحمول والكاميرات الرقمية وخوادم الإنترنت، والعديد من التقنيات الحديثة التي تعتمد على خفض الانبعاثات في إطار التوجه العالمي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة لمواجهة أزمات تغير المناخ.تعرف على الدول الأفريقية الرائدة من حيث تزايد موارد الليثيوم من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صور, أفريقيا, شمال أفريقيا, инфографика
صور, أفريقيا, شمال أفريقيا, инфографика
موارد الليثيوم في البلدان الأفريقية آخذة في الازدياد
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أصبحت قارة أفريقيا ساحة للتنافس بين القوى الدولية للاستحواذ على المعادن النادرة، لا سيما خام الليثيوم الذي تحول إلى سلاح استراتيجي وحلقة من حلقات التنافس الدولي بين اللاعبين الدوليين في القارة السوداء.
يعتبر الليثيوم عنصراً أساسياً في الاقتصاد العالمي، فهو جزء رئيسي تعتمد عليه الدول الصناعية الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرهما.
ويدخل الليثيوم في عدد من الصناعات المدنية والعسكرية الحديثة؛ فهو من أكثر المعادن المطلوبة والمستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية من خلال بطاريات الليثيوم، كما أنه مُكوِّن أساسي في صناعة الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية وأجهزة الحاسب الآلي المحمول والكاميرات الرقمية وخوادم الإنترنت، والعديد من التقنيات الحديثة التي تعتمد على خفض الانبعاثات في إطار التوجه العالمي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة لمواجهة أزمات تغير المناخ.
تعرف على الدول الأفريقية الرائدة من حيث تزايد موارد الليثيوم من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".