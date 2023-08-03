https://sputnikarabic.ae/20230803/ميقاتي-من-غير-المسموح-أن-تعتبر-التنظيمات-الفلسطينية-الأرض-اللبنانية-سائبة-1079759857.html

ميقاتي: من غير المسموح أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية "سائبة"

ميقاتي: من غير المسموح أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية "سائبة"

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، مطالبة القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال الذي يشكّل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T12:46+0000

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وقال ميقاتي، "من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين، لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ أعوام طويلة"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وشدّد على أن "الجيش، كما سائر الأجهزة الأمنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال".واتفقت الفعاليات والفصائل الفلسطينية في صيدا جنوبي لبنان، في وقت سابق، على "وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع مخيم عين الحلوة".وقال النائب اللبناني أسامة سعد، في تصريحات نقلتها قناة "الميادين"، إنه "تم الاتفاق خلاول اجتماع صيدا على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين"، مضيفًا أنه "تم الاتفاق أيضا على التحقيق في عملية الاغتيال وتسليم كل من له علاقة بالعملية".وأكد سعد على "ضرورة عودة الهدوء للتخفيف على أبناء المخيم بعد الاشتباكات والخسائر البشرية والمادية"، مشيرًا إلى أن "ملف المخيم حساس جدًا في ظل التدخلات الخارجية، وقد يؤدي إلى تفجير الأوضاع".وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق، بأن "القيادي في حركة فتح، أبو أشرف العرموشي، قتل، بعد تعرضه لكمين مسلح مع مرافقيه في حي البساتين داخل مخيم عين الحلوة".وأضافت الوكالة أن "هناك عدد آخر من القتلى والجرحى جراء اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية داخل المخيم الذي يقطن فيه لاجئون فلسطينيون جنوب لبنان".

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https://sputnikarabic.ae/20230801/نصر-الله-ما-يجري-في-مخيم-عين-الحلوة-مؤلم-والجيش-أحد-أعمدة-المعادلة-الذهبية-لحماية-لبنان-من-إسرائيل-1079680881.html

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