https://sputnikarabic.ae/20230803/نصر-الله-الاقتتال-في-عين-الحلوة-يمس-بآمالنا-وآلامنا-1079769168.html

نصر الله: الاقتتال في "عين الحلوة" يمس بآمالنا وآلامنا

نصر الله: الاقتتال في "عين الحلوة" يمس بآمالنا وآلامنا

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن الاقتتال في مخيم "عين الحلوة" يمس بآمالنا وآلامنا. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T16:03+0000

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وأفادت قناة "الميادين"، اليوم الخميس، بأن تصريحات حسن نصر الله جاءت في كلمة له خلال حفل تأبين الشيخ عفيف النابلسي، في ضاحية بيروت، مشددا خلالها على أن الحزب يعمل مع كل المخلصين لوقف الاقتتال في مخيم "عين الحلوة".ونفى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني مسؤولية الحزب عن المعركة في مخيم "عين الحلوة"، قائلا: "لسنا مسؤولين لا من قريب ولا من بعيد، ونحن ضد هذا الاقتتال ونناشد ونعمل مع كل المرجعيات لوقفه".وفي السياق نفسه، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، مطالبة القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية.وقال ميقاتي: "من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين، لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ أعوام طويلة"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية. وشدّد ميقاتي على أن "الجيش كما سائر الأجهزة الأمنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال".واتفقت الفعاليات والفصائل الفلسطينية في صيدا جنوبي لبنان، في وقت سابق، على "وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع مخيم عين الحلوة".وقال النائب اللبناني أسامة سعد، في تصريحات نقلتها قناة "الميادين"، إنه "تم الاتفاق خلال اجتماع صيدا على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين"، مضيفًا أنه "تم الاتفاق أيضا على التحقيق في عملية الاغتيال وتسليم كل من له علاقة بالعملية".وأكد سعد على "ضرورة عودة الهدوء للتخفيف على أبناء المخيم بعد الاشتباكات والخسائر البشرية والمادية"، مشيرًا إلى أن "ملف المخيم حساس جدًا في ظل التدخلات الخارجية، وقد يؤدي إلى تفجير الأوضاع".وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق، بأن "القيادي في حركة فتح، أبو أشرف العرموشي، قتل بعد تعرضه لكمين مسلح مع مرافقيه في حي البساتين داخل مخيم عين الحلوة".وأضافت الوكالة أن "هناك عدد آخر من القتلى والجرحى جراء اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية داخل المخيم الذي يقطن فيه لاجئون فلسطينيون جنوب لبنان".

https://sputnikarabic.ae/20230803/الرئيس-الفلسطيني-يبحث-مع-ميقاتي-أحداث-عين-الحلوة-1079764777.html

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