https://sputnikarabic.ae/20230803/نقابة-الأطباء-في-السودان-مستشفيات-مدينة-الأبيض-تدخل-في-إضراب-مفتوح-في-ظل-الحرب-المستمرة-1079765638.html

نقابة الأطباء في السودان: مستشفيات مدينة الأبيض تدخل في إضراب مفتوح في ظل الحرب المستمرة

نقابة الأطباء في السودان: مستشفيات مدينة الأبيض تدخل في إضراب مفتوح في ظل الحرب المستمرة

أعلنت نقابة الأطباء في السودان، اليوم الخميس، "بدء إضراب المستشفيات الحكومية في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، بسبب عدم تنفيذ مطالبها". 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T14:46+0000

2023-08-03T14:46+0000

2023-08-03T14:46+0000

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وقالت نقابة الأطباء في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن"المستشفيات الحكومية بمدينة الأبيض دخلت في إضراب مفتوح عن العمل بكل الأقسام ابتداء، من اليوم الخميس 3 أغسطس الساعة الثامنة صباحًا، حتى تحقيق المطالب المعلنة"، مضيقة أن ذلك "بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي أمهلتها الجمعية العمومية للأطباء بمستشفى الأبيض التعليمي للمدير العام".وطالب مدراء المستشفيات وحكومات الولايات "توفير البيئة الصحية والمتطلبات التي تفي باستمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في ظل الحرب المستمرة لأربعة أشهر، حتى لا تزيد رهق المواطنيين الذي بلغ منتاه".وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي