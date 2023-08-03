https://sputnikarabic.ae/20230803/وزير-الأشغال-العامة-اللبناني-لـسبوتنيك-ترانس-أوشن-تبدأ-عملية-التنقيب-بعد-وصولها-بتاريخ-14-أغسطس-1079751699.html
وزير الأشغال العامة اللبناني لـ"سبوتنيك": "ترانس أوشن" تبدأ عملية التنقيب بعد وصولها بـ 14 أغسطس
وزير الأشغال العامة اللبناني لـ"سبوتنيك": "ترانس أوشن" تبدأ عملية التنقيب بعد وصولها بـ 14 أغسطس
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية في حديث لـ"سبوتنيك" أن باخرة التنقيب "ترانس أوشن" ستصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T11:00+0000
2023-08-03T11:00+0000
2023-08-03T11:16+0000
العالم العربي
اقتصاد
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/03/1079751851_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_68a5629f96200d3d9db799772cebcfe8.jpg
وأوضح أن وزارة الأشغال العامة جهزّت كل ما هو مطلوب منها لسير عملية التنقيب.وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية في حديث لـ"سبوتنيك" إنه "بحسب معلومات إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة اللبنانية وشركة توتال، ستصل باخرة التنقيب ترانس أوشن إلى البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 14آب/أغسطس الحالي لبدء عمليات الحفر والتنقيب عن الثروة النفطية".وأوضح حمية "أن ملف التنقيب والحفر المسؤولة عنه لوزارة الطاقة، أما وزارة الأشغال العامة والنقل فهي الذراع اللوجستي لعملية التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9".وشدّد على أن "يجب على لبنان أن يلعب دوراً فعالاً بعملية التنقيب عبر وزاراته، فالدور الأساسي هو لوزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول، ووزارة الأشغال العامة هي الشريك اللوجستي لتنفيذ العملية الكلية للتنقيب".ويذكر أن باخرة التنقيب "ترانس أوشن" أنهت أعمال الحفر في بئر "بنرياتش" ببحر الشمال البريطاني، من دون اكتشاف كميات غاز تجارية، وهذا ما سهل وصولها في وقت أسرع إلى المياه اللبنانية، إذ يتوقع وصولها بحلول الـ14 من آب/ أغسطس، حيث يستغرق الإبحار من بحر الشمال البريطاني نحو 4 أسابيع، إذ ستتموضع في المكان المحدد لها، بعد أن أصبح لدى هيئة قطاع النفط إحداثيات كاملة عن العمق المقرر للحفر وموقعه، وكل المواضيع الجيولوجية والتقنية تمهيداً لبدء الحفارة عملها، على أن يكون فريق عملها من دولتي النروج واسكتلندا.
https://sputnikarabic.ae/20230803/وزير-الثقافة-اللبناني-تعليق-العلاقات-الثقافية-مع-السويد-والدانمارك-أضعف-الإيمان-1079747194.html
https://sputnikarabic.ae/20230802/نقابة-موظفي-تلفزيون-لبنان-تعلن-بدء-إضراب-عام-مفتوح-1079727679.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/03/1079751851_206:0:1166:720_1920x0_80_0_0_3f2f3fbae4e846b553d782fe8c61e14e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, اقتصاد, حصري, تقارير سبوتنيك
وزير الأشغال العامة اللبناني لـ"سبوتنيك": "ترانس أوشن" تبدأ عملية التنقيب بعد وصولها بـ 14 أغسطس
11:00 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 03.08.2023) تابعنا عبر
حصري
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية في حديث لـ"سبوتنيك" أن باخرة التنقيب "ترانس أوشن" ستصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 14أغسطس / آب، وفقاً لمعلومات إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة اللبنانية وشركة "توتال".
وأوضح أن وزارة الأشغال العامة جهزّت كل ما هو مطلوب منها لسير عملية التنقيب.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية في حديث لـ"سبوتنيك" إنه "بحسب معلومات إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة اللبنانية وشركة توتال
، ستصل باخرة التنقيب ترانس أوشن إلى البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 14آب/أغسطس الحالي لبدء عمليات الحفر والتنقيب عن الثروة النفطية".
وأشار إلى أن" عملية الحفر تبدأ بنهاية شهر آب/ أغسطس وننتظر النتائج التي وعدنا بها قبل نهاية العام 2023 إن كان لبنان بلداً نفطياً بالفعل أم لا ".
وأوضح حمية "أن ملف التنقيب والحفر المسؤولة عنه لوزارة الطاقة، أما وزارة الأشغال العامة والنقل فهي الذراع اللوجستي لعملية التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9
".
وأوضح أن "وزارة الأشغال العامة تعمل وفقاً لثلاثة محاور أساسية، حيث تم تخصيص أرض في مرفأ بيروت لتكون قاعدة لوجستية لتخزين كافة المستلزمات لعملية التنقيب من معدات ومواد وآليات وأجهزة، ونقلها من البر إلى البحر ثم عبر البواخر، وأعطيت الموافقات المطلوبة لباخرة التنقيب ترانس أوشن التي ستصل إلى بيروت، لتبدأ فوراً بمزاولة عملها في البلوك رقم 9، وستأمن الموافقات الكاملة لشركة توتال عبر وكيلها، لتجهيز الطائرات المروحية (الحوامات)، لنقل الأشخاص من وإلى محطة التنقيب عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، لتكون العملية ميّسرة وديناميكية ".
وشدّد على أن "يجب على لبنان أن يلعب دوراً فعالاً بعملية التنقيب عبر وزاراته، فالدور الأساسي هو لوزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول، ووزارة الأشغال العامة هي الشريك اللوجستي لتنفيذ العملية الكلية للتنقيب".
وأكد الوزير حمية "أن وزارة الأشغال العامة جاهزة لتقديم كل ما هو مطلوب منها ولأي مساعدة ممكنة لسير العملية، ولم تقصر سابقاً ولن تقصر بأداء واجباتها في الفترات القادمة".
ويذكر أن باخرة التنقيب "ترانس أوشن" أنهت أعمال الحفر في بئر "بنرياتش" ببحر الشمال البريطاني، من دون اكتشاف كميات غاز تجارية، وهذا ما سهل وصولها في وقت أسرع إلى المياه اللبنانية، إذ يتوقع وصولها بحلول الـ14 من آب/ أغسطس، حيث يستغرق الإبحار من بحر الشمال البريطاني نحو 4 أسابيع، إذ ستتموضع في المكان المحدد لها، بعد أن أصبح لدى هيئة قطاع النفط إحداثيات كاملة عن العمق المقرر للحفر وموقعه، وكل المواضيع الجيولوجية والتقنية تمهيداً لبدء الحفارة عملها، على أن يكون فريق عملها من دولتي النروج واسكتلندا.