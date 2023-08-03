https://sputnikarabic.ae/20230803/وزير-الخارجية-الأرميني-يبحث-في-اتصال-هاتفي-مع-بوريل-الوضع-في-قره-باغ-1079738979.html
وزير الخارجية الأرميني يبحث في اتصال هاتفي مع بوريل الوضع في قره باغ
وزير الخارجية الأرميني يبحث في اتصال هاتفي مع بوريل الوضع في قره باغ
أجرى وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، مكالمة هاتفية مع جوزيب بوريل، المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الوضع في قره باغ. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T02:02+0000
2023-08-03T02:02+0000
2023-08-03T03:23+0000
أرمينيا
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
قره باغ
ناغورني قره باغ
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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يريفان - سبوتنيك. وأكدت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان، يوم الأربعاء، أن الجانبين قاما بتبادل وجهات النظر حول قضايا أمن المنطقة، مع التركيز على الأزمة الإنسانية في قره باغ نتيجة إغلاق أذربيجان لممر لاتشين بشكل غير قانوني.وأشار البيان إلى أن ميرزويان أكد على أهمية رفع الحصار عن ممر لاتشين على الفور، وفقًا لقرارات المحكمة الدولية للأمم المتحدة الصادرة في فبراير ويوليو 2023، وضمان توفير الإمدادات الضرورية من طعام ودواء وسلع أساسية أخرى إلى قره باغ.اندلع الصراع المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ، في سبتمبر/ أيلول 2020، وهو أسوأ تصعيد منذ التسعينيات.وانتهت الأعمال العدائية بإعلان وقف إطلاق النار الثلاثي الذي توسطت فيه روسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.واتفقت الدولتان السوفييتيتان السابقتان على نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة، منذ ذلك الحين، كانت هناك اشتباكات عرضية على طول الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230715/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لتنظيم-اجتماع-ثلاثي-مع-أرمينيا-وأذربيجان-لمناقشة-اتفاقيات-قره-باغ-1079091360.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, قره باغ, ناغورني قره باغ, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, قره باغ, ناغورني قره باغ, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية الأرميني يبحث في اتصال هاتفي مع بوريل الوضع في قره باغ
02:02 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 03:23 GMT 03.08.2023) تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، مكالمة هاتفية مع جوزيب بوريل، المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الوضع في قره باغ.
يريفان - سبوتنيك
. وأكدت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان، يوم الأربعاء، أن الجانبين قاما بتبادل وجهات النظر حول قضايا أمن المنطقة، مع التركيز على الأزمة الإنسانية في قره باغ نتيجة إغلاق أذربيجان لممر لاتشين بشكل غير قانوني.
وأشار البيان إلى أن ميرزويان أكد على أهمية رفع الحصار عن ممر لاتشين على الفور، وفقًا لقرارات المحكمة الدولية للأمم المتحدة الصادرة في فبراير ويوليو 2023، وضمان توفير الإمدادات الضرورية من طعام ودواء وسلع أساسية أخرى إلى قره باغ.
اندلع الصراع المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ، في سبتمبر/ أيلول 2020، وهو أسوأ تصعيد منذ التسعينيات.
وانتهت الأعمال العدائية بإعلان وقف إطلاق النار الثلاثي
الذي توسطت فيه روسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
واتفقت الدولتان السوفييتيتان السابقتان على نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة، منذ ذلك الحين، كانت هناك اشتباكات عرضية على طول الحدود.