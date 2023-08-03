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https://sputnikarabic.ae/20230803/-اكتشاف-نجم-غريب-الشكل-حير-العلماء-صور-وفيديو-1079746616.html
اكتشاف نجم غريب الشكل حير العلماء... صور وفيديو
اكتشاف نجم غريب الشكل حير العلماء... صور وفيديو
تمكن العلماء من رؤية نجم جديد بحجم كبير جدًا وساطع بشكل غريب، بواسطة تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، بعدسة مصنوعة من مادة داكنة، والذي قد يوجهنا نحو كتلة من المادة... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T08:57+0000
2023-08-03T08:57+0000
مجتمع
علوم
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أكد علماء بقيادة عالم الفيزياء الفلكية، خوسيه دييغو، من المجلس الوطني الإسباني للبحوث في إسبانيا انتماء النجم، والذي أسموه "موثرا"، لفئة النجوم "كايجو" النادرة للغاية (نجوم الوحوش البعيدة ذات سطوع ظاهري ضخم بشكل غير طبيعي).تم اكتشاف "موثرا"، في مشاهدات المجرة البعيدة التي تم جمعها بواسطة تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، في أقسام من الفضاء تملؤها مجموعات المجرات، مما يجعل النجوم تبدو أكثر إشراقًا، الذي يمكنه تحديد نجوم فردية في مساحات شاسعة من الفضاء.من خلال بيانات التلسكوب، تمكن الفريق من تحديد خصائص النجم، ومن المحتمل أن يكون مكونا ثنائيًا من نجمين عملاقين مرتفعي الحرارة والإشعاع، أحدهما أحمر والآخر أزرق.لكن المثير للاهتمام هو الحجم الضخم، إذ توقع العلماء وجود شيء أقرب إلى النجم يمنحه دفعة تكبير إضافية، هذا الشيء يقارب حجم مجرة أو عنقود نجمي، يعادل نحو 2.5 مليون مرة حجم كتلة الشمس، لكننا لا نستطيع رؤيته، بحسب دراسة نُشرت في موقع "أرخيف" ومجلة "ساينس أليرت" العلمية.يقول الفريق إن الجسم يمكن أن يكون مجرة ​​قزمة تتكون بالكامل تقريبًا من مادة مظلمة، المادة المظلمة هي المادة اللاصقة غير المرئية للكون، ومعظم المجرات فيها مادة مظلمة بنسبة أكبر من المادة العادية، وهذا الاكتشاف المحتمل لنقطة المادة المظلمة في "موثرا" يشير إلى أنها قد تكون شائعة نسبيًا في مجرات الكون.
https://sputnikarabic.ae/20230803/زلزال-بقوة-59-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-قبالة-سواحل-بنما-1079739268.html
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علوم
علوم

اكتشاف نجم غريب الشكل حير العلماء... صور وفيديو

08:57 GMT 03.08.2023
© Photo / NASA/ESA/G. Fahlman (Dominion Astrophysical Observatory)/R. Ibata (Université de Strasbourg)/F. Ferraro(Università di Bologna) تم اكتشاف كالدويل 66، المعروف أيضًا باسم "إن جي إس 5694"، من قبل عالم فلك البريطاني ويليام هيرشل في عام 1784، وهو أحد أقدم العناقيد الكروية وأكثرها بعدًا في مجرتنا.
تم اكتشاف كالدويل 66، المعروف أيضًا باسم إن جي إس 5694، من قبل عالم فلك البريطاني ويليام هيرشل في عام 1784، وهو أحد أقدم العناقيد الكروية وأكثرها بعدًا في مجرتنا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Photo / NASA/ESA/G. Fahlman (Dominion Astrophysical Observatory)/R. Ibata (Université de Strasbourg)/F. Ferraro(Università di Bologna)
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تمكن العلماء من رؤية نجم جديد بحجم كبير جدًا وساطع بشكل غريب، بواسطة تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، بعدسة مصنوعة من مادة داكنة، والذي قد يوجهنا نحو كتلة من المادة المظلمة في السماء.
أكد علماء بقيادة عالم الفيزياء الفلكية، خوسيه دييغو، من المجلس الوطني الإسباني للبحوث في إسبانيا انتماء النجم، والذي أسموه "موثرا"، لفئة النجوم "كايجو" النادرة للغاية (نجوم الوحوش البعيدة ذات سطوع ظاهري ضخم بشكل غير طبيعي).
تم اكتشاف "موثرا"، في مشاهدات المجرة البعيدة التي تم جمعها بواسطة تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، في أقسام من الفضاء تملؤها مجموعات المجرات، مما يجعل النجوم تبدو أكثر إشراقًا، الذي يمكنه تحديد نجوم فردية في مساحات شاسعة من الفضاء.
من خلال بيانات التلسكوب، تمكن الفريق من تحديد خصائص النجم، ومن المحتمل أن يكون مكونا ثنائيًا من نجمين عملاقين مرتفعي الحرارة والإشعاع، أحدهما أحمر والآخر أزرق.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
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03:28 GMT
لكن المثير للاهتمام هو الحجم الضخم، إذ توقع العلماء وجود شيء أقرب إلى النجم يمنحه دفعة تكبير إضافية، هذا الشيء يقارب حجم مجرة أو عنقود نجمي، يعادل نحو 2.5 مليون مرة حجم كتلة الشمس، لكننا لا نستطيع رؤيته، بحسب دراسة نُشرت في موقع "أرخيف" ومجلة "ساينس أليرت" العلمية.
يقول الفريق إن الجسم يمكن أن يكون مجرة ​​قزمة تتكون بالكامل تقريبًا من مادة مظلمة، المادة المظلمة هي المادة اللاصقة غير المرئية للكون، ومعظم المجرات فيها مادة مظلمة بنسبة أكبر من المادة العادية، وهذا الاكتشاف المحتمل لنقطة المادة المظلمة في "موثرا" يشير إلى أنها قد تكون شائعة نسبيًا في مجرات الكون.
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