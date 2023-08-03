https://sputnikarabic.ae/20230803/-الدفاعات-الروسية-تسقط-7-طائرات-دون-طيار-1079747972.html
الدفاعات الروسية تسقط 7 طائرات دون طيار
الدفاعات الروسية تسقط 7 طائرات دون طيار
قال حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، إن أنظمة الدفاع الجوي رصدت وحيّدت طائرة مسيرة في جنوب غرب منطقة كالوغا. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T09:22+0000
2023-08-03T09:22+0000
2023-08-03T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1077988737_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_fc1868fe99a58bad4376cdf7db58db03.jpg
كتب سابشا في منشور على قناته في "تلغرام": "في الجنوب الغربي من منطقة كالوغا، تم اكتشاف طائرة دون طيار أخرى، حيث أسقطها نظام الدفاع الجوي".وأكد حاكم المقاطعة أنه لم يصب أحد ولا توجد أي أضرار في البنية التحتية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن شابشا تدمير ست طائرات مسيرة أثناء محاولتها التحليق عبر أراضي منطقة كالوغا.وتستخدم روسيا كلابا مدربة على رصد وتتبع حركة الطائرات المسيرة، وتقوم هذه الكلاب بمهام عسكرية في منطقة العمليات الخاصة الروسية في أوكرانيا.وتحدث مدرب الكلاب القتالية، عن أهمية وخصوصيات تدريب أول كلب قتالي في العالم للبحث عن الطائرات من دون طيار الأوكرانية واكتشافها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وقال المدرب أورال بهذا الصدد: "ملاحظة الطائرة المسيرة قبل أن تلقي قذيفة هي أمر مهم بشكل خاص، لأن الثواني لها حساباتها"، وأكد المدرب أن أول كلب أتم بنجاح أكثر من 40 مهمة قتالية.
https://sputnikarabic.ae/20230803/كلاب-روسية-مدربة-تساعد-في-رصد-وتتبع-حركة-المسيرات-الأوكرانية-فيديو-1079746961.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1077988737_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_035fe8a3798513ef7b1673d46c901031.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
الدفاعات الروسية تسقط 7 طائرات دون طيار
تابعنا عبر
قال حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، إن أنظمة الدفاع الجوي رصدت وحيّدت طائرة مسيرة في جنوب غرب منطقة كالوغا.
كتب سابشا في منشور على قناته في "تلغرام": "في الجنوب الغربي من منطقة كالوغا، تم اكتشاف طائرة دون طيار أخرى، حيث أسقطها نظام الدفاع الجوي
".
وأكد حاكم المقاطعة أنه لم يصب أحد ولا توجد أي أضرار في البنية التحتية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن شابشا تدمير ست طائرات مسيرة أثناء محاولتها التحليق عبر أراضي منطقة كالوغا.
وتستخدم روسيا كلابا مدربة على رصد وتتبع حركة الطائرات المسيرة
، وتقوم هذه الكلاب بمهام عسكرية في منطقة العمليات الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وتحدث مدرب الكلاب القتالية، عن أهمية وخصوصيات تدريب أول كلب قتالي في العالم للبحث عن الطائرات من دون طيار الأوكرانية واكتشافها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال المدرب أورال بهذا الصدد: "ملاحظة الطائرة المسيرة قبل أن تلقي قذيفة هي أمر مهم بشكل خاص، لأن الثواني لها حساباتها"، وأكد المدرب أن أول كلب أتم بنجاح أكثر من 40 مهمة قتالية.