عربي
الكرملين: توسيع "بريكس" يعزز مكانة المجموعة
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/-الدفاعات-الروسية-تسقط-7-طائرات-دون-طيار-1079747972.html
الدفاعات الروسية تسقط 7 طائرات دون طيار
الدفاعات الروسية تسقط 7 طائرات دون طيار
قال حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، إن أنظمة الدفاع الجوي رصدت وحيّدت طائرة مسيرة في جنوب غرب منطقة كالوغا. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T09:22+0000
2023-08-03T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1077988737_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_fc1868fe99a58bad4376cdf7db58db03.jpg
كتب سابشا في منشور على قناته في "تلغرام": "في الجنوب الغربي من منطقة كالوغا، تم اكتشاف طائرة دون طيار أخرى، حيث أسقطها نظام الدفاع الجوي".وأكد حاكم المقاطعة أنه لم يصب أحد ولا توجد أي أضرار في البنية التحتية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن شابشا تدمير ست طائرات مسيرة أثناء محاولتها التحليق عبر أراضي منطقة كالوغا.وتستخدم روسيا كلابا مدربة على رصد وتتبع حركة الطائرات المسيرة، وتقوم هذه الكلاب بمهام عسكرية في منطقة العمليات الخاصة الروسية في أوكرانيا.وتحدث مدرب الكلاب القتالية، عن أهمية وخصوصيات تدريب أول كلب قتالي في العالم للبحث عن الطائرات من دون طيار الأوكرانية واكتشافها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وقال المدرب أورال بهذا الصدد: "ملاحظة الطائرة المسيرة قبل أن تلقي قذيفة هي أمر مهم بشكل خاص، لأن الثواني لها حساباتها"، وأكد المدرب أن أول كلب أتم بنجاح أكثر من 40 مهمة قتالية.
https://sputnikarabic.ae/20230803/كلاب-روسية-مدربة-تساعد-في-رصد-وتتبع-حركة-المسيرات-الأوكرانية-فيديو-1079746961.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1077988737_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_035fe8a3798513ef7b1673d46c901031.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاعات الروسية تسقط 7 طائرات دون طيار

09:22 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Сергей Батурин / الانتقال إلى بنك الصورحطام طائرة دون طيار
حطام طائرة دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Сергей Батурин
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، إن أنظمة الدفاع الجوي رصدت وحيّدت طائرة مسيرة في جنوب غرب منطقة كالوغا.
كتب سابشا في منشور على قناته في "تلغرام": "في الجنوب الغربي من منطقة كالوغا، تم اكتشاف طائرة دون طيار أخرى، حيث أسقطها نظام الدفاع الجوي".
وأكد حاكم المقاطعة أنه لم يصب أحد ولا توجد أي أضرار في البنية التحتية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن شابشا تدمير ست طائرات مسيرة أثناء محاولتها التحليق عبر أراضي منطقة كالوغا.
جندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كلاب روسية مدربة تساعد في رصد وتتبع حركة المسيرات الأوكرانية... فيديو
08:42 GMT
وتستخدم روسيا كلابا مدربة على رصد وتتبع حركة الطائرات المسيرة، وتقوم هذه الكلاب بمهام عسكرية في منطقة العمليات الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وتحدث مدرب الكلاب القتالية، عن أهمية وخصوصيات تدريب أول كلب قتالي في العالم للبحث عن الطائرات من دون طيار الأوكرانية واكتشافها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال المدرب أورال بهذا الصدد: "ملاحظة الطائرة المسيرة قبل أن تلقي قذيفة هي أمر مهم بشكل خاص، لأن الثواني لها حساباتها"، وأكد المدرب أن أول كلب أتم بنجاح أكثر من 40 مهمة قتالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала