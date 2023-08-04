https://sputnikarabic.ae/20230804/أفشل-انقلابا-ونفّذ-آخر-عبد-الرحمن-تياني-القائد-العسكري-الجديد-للنيجر-1079786073.html
أفشل انقلابا ونفّذ آخر... عبد الرحمن تياني القائد العسكري الجديد للنيجر
أفشل انقلابا ونفّذ آخر... عبد الرحمن تياني القائد العسكري الجديد للنيجر
أصبح الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر مثار جدل واسع بعدما أطاح برئيس البلاد محمد بازوم، في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وما... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T10:56+0000
2023-08-04T10:56+0000
2023-08-04T10:56+0000
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أفشل انقلابا ونفّذ آخر... عبد الرحمن تياني القائد العسكري الجديد للنيجر
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أصبح الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر مثار جدل واسع بعدما أطاح برئيس البلاد محمد بازوم، في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وما أعقبها من توليه مسؤولية الحكم، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن تياني.