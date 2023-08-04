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الكرملين يعلق على مزاعم دخول مروحيات بيلاروسية إلى بولندا
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https://sputnikarabic.ae/20230804/أفشل-انقلابا-ونفّذ-آخر-عبد-الرحمن-تياني-القائد-العسكري-الجديد-للنيجر-1079786073.html
أفشل انقلابا ونفّذ آخر... عبد الرحمن تياني القائد العسكري الجديد للنيجر
أفشل انقلابا ونفّذ آخر... عبد الرحمن تياني القائد العسكري الجديد للنيجر
أصبح الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر مثار جدل واسع بعدما أطاح برئيس البلاد محمد بازوم، في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وما... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
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أفشل انقلابا ونفّذ آخر... عبد الرحمن تياني القائد العسكري الجديد للنيجر

10:56 GMT 04.08.2023
© Sputnikأفشل انقلابا ونفّذ آخر... عبد الرحمن تياني القائد العسكري الجديد للنيجر
أفشل انقلابا ونفّذ آخر... عبد الرحمن تياني القائد العسكري الجديد للنيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik
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أصبح الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر مثار جدل واسع بعدما أطاح برئيس البلاد محمد بازوم، في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وما أعقبها من توليه مسؤولية الحكم، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن تياني.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT
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