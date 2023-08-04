https://sputnikarabic.ae/20230804/ألمانيا-توقع-اتفاقا-لدعم-الأونروا-بـ-28-مليون-يورو-1079787653.html

ألمانيا توقع اتفاقا لدعم "الأونروا" بـ 28 مليون يورو

ألمانيا توقع اتفاقا لدعم "الأونروا" بـ 28 مليون يورو

وقعت الحكومة الألمانية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اتفاقا لدعم الوكالة بـ 28 مليون يورو. 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T11:42+0000

2023-08-04T11:42+0000

2023-08-04T11:42+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني للأونروا، مساء أمس الخميس، أن ألمانيا وقعت على 3 اتفاقيات مع وكالة "الأونروا" بقيمة 28 مليون يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين.ونقل الموقع عن أوليفر أوكزا، رئيس مكتب تمثيل ألمانيا في رام الله، أن حكومة بلاده ستواصل دعم لاجئي فلسطين في أرجاء المنطقة، وأن الاتفاقيات الثلاث تعد مساهمة كبيرة وجديدة في تحسين الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.ويفترض أن تدعم اتفاقيتين من الثلاث بمبلغ قدره 16 مليون يورو، استمرار البرنامج الإقليمي الجاري لتحسين الظروف المعيشية للاجئين في المخيمات، خاصة في محاولة لتحسين البنية التحتية في مخيمات لبنان وقطاع غزة.فيما تهدف الاتفاقية الثالثة إلى توفير 12 مليون يورو لبرنامج التحول الرقمي الحالي في الصحة والتعليم، من أجل رقمنة العناصر الرئيسة لخدمات وكالة "الأونروا" الصحية والتعليمية في لبنان والضفة الغربية وغزة والأردن.في بداية العام الجاري، وجهت الأونروا نداء لجمع 1,6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة والأردن، في حين أنها تواجه نقصا مزمنا في التمويل منذ 10 سنوات، وقد بدأت الوكالة هذا العام (2023) بديون بقيمة 75 مليون دولار مُرحلة من عام 2022.وتحتاج الأونروا بشكل عاجل إلى نحو 200 مليون دولار لمواصلة تقديم الخدمات هذا العام ودفع رواتب موظفيها وإنهاء حلقة الديون المفرغة، ومن أجل الاستمرار في تقديم المعونة الغذائية لنحو 1,2 مليون شخص في قطاع غزة دون انقطاع، فإن الوكالة بحاجة ماسة إلى تأمين 75 مليون دولار (مع الحاجة إلى 35 مليون دولار بحلول شهر آب/أغسطس).في حين أن 600,000 لاجئ من فلسطين في سوريا والأردن ولبنان مهددين بوقف المساعدات النقدية لهم في الربع الأخير من العام، ما لم يتم تأمين مبلغ إضافي قدره 30 مليون دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول.وكانت قد نظّمت منظمة التحرير الفلسطينية تظاهرة حاشدة أمام فندق الموفنبيك في بيروت، في 20 حزيران الماضي، احتجاجاً على تقليص خدمات وكالة الأونروا، وبالتزامن مع انعقاد جلسة اللجنة الاستشارية للأونروا نصف السنوية الثانية في لبنان.

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