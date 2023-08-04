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https://sputnikarabic.ae/20230804/إسرائيل-تحذر-مواطنيها-من-السفر-إلى-إثيوبيا-1079785194.html
إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا
إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى إثيوبيا، خاصة إلى بعض الأقاليم التي تشهد حربا داخلية. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T10:38+0000
2023-08-04T10:38+0000
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ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، عن بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرها للمواطنين يقضي بتحذيرهم السفر إلى أقاليم أمهرة وجوندر، على خلفية المعارك بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن الاتحادية شمالي إثيوبيا.وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن إثيوبيا أغلقت الطرق المؤدية إلى مدينة جوندر ومطار المدينة، مطالبة المواطنين الإسرائيليين المقيمين في المدينة ومحيطها بالبقاء في منازلهم وضرورة توخي الحذر.وناشدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مواطنيها في إثيوبيا، بضرورة التواصل مع السفارة في أديس أبابا فور وقوع أي حادث طارئ، في وقت أوضح مكتب وزير الهجرة والاستيعاب أن الوزير الإسرائيلي على تواصل دائم بوزارة الخارجية والجهات المعنية، كما يراقب الأوضاع في إثيوبيا عن كثب.ويشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أعلنت في السابع عشر من الشهر الماضي، أن أحد المواطنين الإسرائيليين تعرض للاختطاف خلال رحلته في منطقة غوندار في إثيوبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230711/الخارجية-الإسرائيلية-اختطاف-مواطن-إسرائيلي-في-إثيوبيا-1078968812.html
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أخبار إثيوبيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
أخبار إثيوبيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا

10:38 GMT 04.08.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIقوات جبهة تيغراي في إثيوبيا
قوات جبهة تيغراي في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
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أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى إثيوبيا، خاصة إلى بعض الأقاليم التي تشهد حربا داخلية.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، عن بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرها للمواطنين يقضي بتحذيرهم السفر إلى أقاليم أمهرة وجوندر، على خلفية المعارك بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن الاتحادية شمالي إثيوبيا.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
تل أبيب: اختطاف مواطن إسرائيلي في إثيوبيا
11 يوليو, 21:20 GMT
وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن إثيوبيا أغلقت الطرق المؤدية إلى مدينة جوندر ومطار المدينة، مطالبة المواطنين الإسرائيليين المقيمين في المدينة ومحيطها بالبقاء في منازلهم وضرورة توخي الحذر.
وناشدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مواطنيها في إثيوبيا، بضرورة التواصل مع السفارة في أديس أبابا فور وقوع أي حادث طارئ، في وقت أوضح مكتب وزير الهجرة والاستيعاب أن الوزير الإسرائيلي على تواصل دائم بوزارة الخارجية والجهات المعنية، كما يراقب الأوضاع في إثيوبيا عن كثب.
ويشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أعلنت في السابع عشر من الشهر الماضي، أن أحد المواطنين الإسرائيليين تعرض للاختطاف خلال رحلته في منطقة غوندار في إثيوبيا.
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