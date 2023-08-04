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https://sputnikarabic.ae/20230804/إعلام-ألمانيا-تبطئ-وتيرة-تسليم-الأسلحة-إلى-أوكرانيا--1079791663.html
إعلام: ألمانيا تبطئ وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا
إعلام: ألمانيا تبطئ وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن برلين بطأت من تسليم الأسلحة لأوكرانيا بعدما وعدت بها، في شهر مايو/ أيار الماضي، خلال اجتماع بين المستشار أولاف... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T13:33+0000
2023-08-04T13:33+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "فيلت"، نقلا عن مصادر خاصة أنه "عندما يتم مقارنة ما تمت إضافته إلى القائمة بعد زيارة زيلينسكي، في مايو، فهي حزمة مساعدات عسكرية كبيرة وتظهر صورة مثيرة للاهتمام للغاية".وأضافت الصحيفة: "لكن خلال الأشهر الأخيرة، تم تضمين 10 فقط من أصل 110 دبابة "ليوبارد 1" الموعودة في القائمة، في حين لم يتم إرسال 20 مركبة قتال مشاة من طراز "ماردر" و4 أنظمة دفاع صاروخي "إيريس" و 12 قاذفة، إلى أوكرانيا على الإطلاق". وبحسب الصحيفة فإن هذا التعاطي يفسد صورة ألمانيا، التي وفقًا لشولتز، هي ثاني أكبر مورد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230804/إعلام-أوكرانيا-زجت-بـالصف-الثاني-من-قواتها-على-محور-زابوروجيه-لكن-بلا-نتيجة-1079787027.html
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العالم

إعلام: ألمانيا تبطئ وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا

13:33 GMT 04.08.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIجنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة "ليوبارد 2" في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن برلين بطأت من تسليم الأسلحة لأوكرانيا بعدما وعدت بها، في شهر مايو/ أيار الماضي، خلال اجتماع بين المستشار أولاف شولتز، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وذكرت صحيفة "فيلت"، نقلا عن مصادر خاصة أنه "عندما يتم مقارنة ما تمت إضافته إلى القائمة بعد زيارة زيلينسكي، في مايو، فهي حزمة مساعدات عسكرية كبيرة وتظهر صورة مثيرة للاهتمام للغاية".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
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إعلام: أوكرانيا زجت بـ"الصف الثاني" من قواتها على محور زابوروجيه... لكن بلا نتيجة
11:39 GMT
وأضافت الصحيفة: "لكن خلال الأشهر الأخيرة، تم تضمين 10 فقط من أصل 110 دبابة "ليوبارد 1" الموعودة في القائمة، في حين لم يتم إرسال 20 مركبة قتال مشاة من طراز "ماردر" و4 أنظمة دفاع صاروخي "إيريس" و 12 قاذفة، إلى أوكرانيا على الإطلاق".
وبحسب الصحيفة فإن هذا التعاطي يفسد صورة ألمانيا، التي وفقًا لشولتز، هي ثاني أكبر مورد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.
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