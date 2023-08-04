https://sputnikarabic.ae/20230804/إعلام-الدبلوماسيون-الأوكرانيون-يرفضون-بشكل-كبير-العودة-إلى-البلاد-1079798271.html

إعلام: الدبلوماسيون الأوكرانيون يرفضون بشكل كبير العودة إلى البلاد

إعلام: الدبلوماسيون الأوكرانيون يرفضون بشكل كبير العودة إلى البلاد

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، بأن معظم الدبلوماسيين الأوكرانيين يرفضون بشدة العودة إلى أوكرانيا في نهاية رحلات العمل الخارجية. 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T16:50+0000

2023-08-04T16:50+0000

2023-08-04T16:53+0000

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وكتبت صحيفة: "منذ بداية عام 2022، لم يعد نحو 40 إلى 60% من موظفي البعثات الدبلوماسية من السفارات الأوكرانية في الخارج، لكن من الناحية العملية يمكن أن تكون هذه الأرقام أعلى من ذلك".وكتبت صحيفة "زيلكلا نيديلو" (مرآة الأسبوع ) الأوكرانية: "كان من المفترض أن يعود نحو 20 موظفًا من البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في الولايات المتحدة العام الماضي، لكن في الواقع عاد واحد فقط".وتابعت: "ومع ذلك، هناك سفارات لم يعد منها أي من الدبلوماسيين. العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرارهم هي القضية المالية ومشاكل التوظيف في أوكرانيا، والخوف من التعبئة والخوف من أنهم لن يتمكنوا بعد وصولهم من مغادرة البلاد لزيارة عائلاتهم".وكتبت الصحيفة: "عندما لا يعود الدبلوماسيون، الذين يجب أن يدافعوا دائمًا عن مصالح بلادهم في المقدمة، فهذا يعني أنهم لا يؤمنون بمستقبل هذا البلد. وهذا مؤشر لكل من المجتمع الأوكراني والمستثمرين الأجانب".وأضافت صحيفة "زيلكلا نيديلو" (مرآة الأسبوع ) الأوكرانية: "هذا الوضع لا يساهم في تحقيق الهدف الذي تحدث عنه الرئيس في اجتماع السفراء، إعادة الأوكرانيين إلى الوطن. كيف يمكن للدبلوماسيين تسهيل عودة ملايين الأوكرانيين الذين فروا... إلى الولايات المتحدة، ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك إذا كان الدبلوماسيون أنفسهم لا يريدون العودة؟".وأشارت الصحيفة إلى أن قرار عدم العودة إلى أوكرانيا يتخذه كل من الموظفين الشباب في المؤسسات الدبلوماسية ومستشارى المبعوثين.وأضافت: "قرار عدد كبير بعدم العودة إلى أوكرانيا كارثة تظهر فشل الدولة وسلكها الدبلوماسي".

https://sputnikarabic.ae/20230804/برلماني-أوروبي-أمريكا-والـناتو-يدمرون-أوكرانيا-1079794868.html

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