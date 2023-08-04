https://sputnikarabic.ae/20230804/إعلام-بولندا-وجهت-صفعة-لزيلينسكي-1079789947.html

إعلام: بولندا وجهت "صفعة" لزيلينسكي

إعلام: بولندا وجهت "صفعة" لزيلينسكي

كتبت صحيفة غربية أن قرار بولندا بتمديد الحظر المفروض على تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، ورد فعل رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، على استدعاء... 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T13:08+0000

2023-08-04T13:08+0000

2023-08-04T13:12+0000

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وقالت الصحيفة: "تأثرت العلاقات مع كييف في الأشهر الأخيرة بسبب قرار وارسو تمديد حظر تصدير بعض المنتجات الزراعية الأوكرانية، والتي تعتبرها الحكومة البولندية تهديدًا لمصالح المزارعين المحليين".وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف كان في البداية يركز على الحبوب، لكنه يتحول الآن نحو الفاكهة. وكتب الصحفيون أن المزارعين البولنديين، الذين ينبغي أن يكونوا دائرة انتخابية رئيسية في الانتخابات العامة المقبلة، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يشكون من أن الواردات الأرخص من أوكرانيا تقوض الأسعار.ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، أصبحت العلاقات بين البلدين أكثر تشنجا بعد استدعاء السفير البولندي إلى وزارة الخارجية الأوكرانية بسبب تصريحات مدير مكتب رئيس بولندا، مارتشين بشيداتش، بأن كييف يجب أن تكون أكثر امتنانًا للدعم الذي تتلقاه من وارسو. ووصف رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، مثل هذا السلوك بأنه غير مقبول، واستدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الأوكراني لديها.وفي وقت سابق، أكد وزير الزراعة البولندي السابق، يان كرزيستوف أردانوفسكي، في مقابلة مع صحيفة "فروندا"، أن أوكرانيا تريد من بولندا التضحية بأراضيها الزراعية من أجلها.

https://sputnikarabic.ae/20230801/غضب-في-بولندا-من-زيلينسكي-يحاول-استغلال-المأساة-1079675060.html

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