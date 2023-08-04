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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/إعلام-زيلينسكي-وقع-في-فخ-ثلاثي-نصبه-بوتين--1079780738.html
إعلام: زيلينسكي وقع في فخ "ثلاثي" نصبه بوتين
إعلام: زيلينسكي وقع في فخ "ثلاثي" نصبه بوتين
كشفت وسائل إعلام غريبة بأن روسيا تملك 3 أوراق رابحة في يدها لتغير مجرى الأحداث. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T08:20+0000
2023-08-04T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "لقد تباطأ الهجوم الأوكراني، ويخشى الغرب أنه يتلاشي في غضون شهر. روسيا لديها دفاع وتكتيكات قوية للجنرالات المقاتلين، على الرغم من حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتعلم كيف تدير عمليات عسكرية واسعة النطاق".وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج الهجوم المضاد تثير قلقًا متزايدًا في أوكرانيا وبين الحلفاء.وأضافت صحيفة "لا ريبوبليكا": "هناك خوف من أن القوات المتقدمة لن تكون قادرة على طرد الروس من الأراضي التي تسيطر عليها بحلول الخريف، الأمر الذي سيخلق حالة صعبة ليس فقط عسكريا، ولكن أيضا سياسيا".وقالت الصحيفة: "قد يبدو السيناريو الكارثي على النحو التالي: سيتم تأجيل ارسال القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم حتى نهاية ربيع عام 2024، ما سيسمح لروسيا بتعزيز المزيد".ووفقا للصحيفة إذا فشلت القوات الأوكرانية في السيطرة على ماريوبول وميليتوبول بحلول منتصف شهر سبتمبر، فسيكون لدى الكرملين متسع من الوقت لمحاولة تقسيم حلفاء زيلينسكي.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: صحيفة تكشف عن "كابوس عسكري" يعاني منه الجيش الأوكرانيأقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسياأقرا أيضا: جنود أوكرانيون يكشفون تفاصيل مرعبة من الجبهة "يطمسها" نظام كييف
https://sputnikarabic.ae/20230804/ضابط-استخبارات-أمريكي-فقدنا-جميع-عملائنا-في-روسيا-والصين-وإيران-1079780094.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: زيلينسكي وقع في فخ "ثلاثي" نصبه بوتين

08:20 GMT 04.08.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كشفت وسائل إعلام غريبة بأن روسيا تملك 3 أوراق رابحة في يدها لتغير مجرى الأحداث.
وقالت الصحيفة: "لقد تباطأ الهجوم الأوكراني، ويخشى الغرب أنه يتلاشي في غضون شهر. روسيا لديها دفاع وتكتيكات قوية للجنرالات المقاتلين، على الرغم من حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتعلم كيف تدير عمليات عسكرية واسعة النطاق".
وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج الهجوم المضاد تثير قلقًا متزايدًا في أوكرانيا وبين الحلفاء.
وأضافت صحيفة "لا ريبوبليكا": "هناك خوف من أن القوات المتقدمة لن تكون قادرة على طرد الروس من الأراضي التي تسيطر عليها بحلول الخريف، الأمر الذي سيخلق حالة صعبة ليس فقط عسكريا، ولكن أيضا سياسيا".
وقالت الصحيفة: "قد يبدو السيناريو الكارثي على النحو التالي: سيتم تأجيل ارسال القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم حتى نهاية ربيع عام 2024، ما سيسمح لروسيا بتعزيز المزيد".
شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
ضابط استخبارات أمريكي: فقدنا جميع عملائنا في روسيا والصين وإيران
07:56 GMT
ووفقا للصحيفة إذا فشلت القوات الأوكرانية في السيطرة على ماريوبول وميليتوبول بحلول منتصف شهر سبتمبر، فسيكون لدى الكرملين متسع من الوقت لمحاولة تقسيم حلفاء زيلينسكي.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
أقرا أيضا: صحيفة تكشف عن "كابوس عسكري" يعاني منه الجيش الأوكراني
أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسيا
أقرا أيضا: جنود أوكرانيون يكشفون تفاصيل مرعبة من الجبهة "يطمسها" نظام كييف
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