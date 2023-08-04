https://sputnikarabic.ae/20230804/إعلام-غربي-مشكلة-خطيرة-في-ليوبارد-أرتالها-تدمر-قبل-وصولها-إلى-الهدف-1079783818.html

إعلام غربي يكشف عن مشكلة خطيرة في "ليوبارد".. أرتالها تدمر قبل وصولها إلى الهدف

إعلام غربي يكشف عن مشكلة خطيرة في "ليوبارد".. أرتالها تدمر قبل وصولها إلى الهدف

نصحت صحيفة غربية القوات الأوكرانية بعدم استخدام دبابات "ليوبارد 1" في هجومها المضاد المزعوم بسبب وجود خلل جسيم في هذه الدبابة. 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T09:16+0000

2023-08-04T09:16+0000

2023-08-04T09:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "اللواء الميكانيكي الرابع والأربعون للقوات المسلحة الأوكرانية تلقى دبابات ليوبارد الألمانية. ويتم تدريب الأطقم الأوكرانية على التعامل مع المعدات الجديدة في بولندا. وتعد "ليوبارد1" واحدة من أكثر الدبابات العالية التقنية غرب خط المواجهة".وقالت الصحيفة: "مع مدفع قوي وبصريات جيدة، فهي محمية بشكل سيئ يتم اختراق الدرع الجانبي بواسطة طلقة "آر بي جي"، وتقوم طائرة لانسيت كاميكازي بتفجير سقف الدباية".وأشارت الصحيفة إلي أنه أثناء الهجوم على فيليكايا نوفوسيلكا، فشلت ست مركبات من هذه المركبات قبل الوصول إلى مواقع القتال: انفجارات ألغام، وإطارات مثقوبة بشظايا هاون. المصير نفسه ينتظر الدبابات الألمانية إذا تم إرسالها إلى الخطوط الأمامية.وقالت الصحيفة: "يمكن استخدام "ليوبارد1" كمدفعية ذاتية الدفع، ولكن بعد ذلك يصبح اللواء 44 لواء مشاة. تقاتل إحدى كتائبها بالقرب من كريمنسك بجانب اللواء 21، المجهز بناقلات جند مدرعة بولندية وسويدية".وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية دمرت، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، 920 وحدة من المركبات المدرعة، بما فيها 16 دبابة "ليوبارد"، بالإضافة إلى 15 طائرة وثلاث مروحيات، في مقاطعتي دونباس وزابوروجيه.وقال شويغو، خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة الروسية عبر تقنية الفيديو: "دمرت القوات المسلحة الروسية 15 طائرة وثلاث مروحيات و920 وحدة من المركبات المدرعة، بما فيها 16 دبابة ليوبارد فقط على محاور جنوب دونيتسك، وزابوروجيه، ودونيتسك، ولم تنجح الوحدات الأوكرانية في شن هجمات".وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.أقرا أيضا: مشاهد للحظة اختراق "لانتسيت" دبابة "ليوبارد 2" ألمانية... فيديوأقرا أيضا: مصير ليوبارد المؤسف ينتظر دبابات "تشالنجر2"

https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-دبابات-ليوبارد-وبرادلي-تحترق-بشكل-جميل-1078070209.html

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