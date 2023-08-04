https://sputnikarabic.ae/20230804/الإمارات-تطلق-باقة-الإسكان-لإسعاد-مواطنيها-1079786890.html
الإمارات تطلق "باقة الإسكان" لإسعاد مواطنيها
الإمارات تطلق "باقة الإسكان" لإسعاد مواطنيها
أطلقت الحكومة الإماراتية "باقة الإسكان" التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليص زمن رحلة المواطنين، المطلوبة للحصول على الخدمات الإسكانية عبر قناة موحدة. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T11:27+0000
2023-08-04T11:27+0000
2023-08-04T11:28+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/06/1074398052_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_3b50387164e466ed48af65b70eb05a71.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، مساء اليوم الجمعة، عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، إطلاقها قناة موحدة تحت اسم "باقة الإسكان" لتبسيط وتسهيل الإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات الإسكانية، بما يساهم في إسعاد المواطنين.ووفرت الوزارة الإماراتية موقعا إلكترونيا لتقديم طلب المساعدة السكنية، حيث تتكفل الوزارة نفسها بالحصول على الوثائق الخاصة بالشركاء في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وهو الموقع الذي سيقلل عدد الخدمات والمستندات المطلوبة التي يحتاجها المواطن بنسبة 50% كمرحلة أولى.ويشار إلى أن "باقة الإسكان" خطوة أو نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الإسكانية في الإمارات، تقلص بدورها الوقت والجهد كما تعمل على تسهيل الحصول على الإسكان بشكل سلس على المستفيدين، عبر تبسيط العمليات وتقديم خدمات متكاملة.ونقلت الوكالة عن سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، قوله:وأكد المزروعي أن "باقة الإسكان" حالة من التطوير الذي يتواكب مع تطلعات القيادة في الإمارات، التي تضع نصب أعينها المتعاملين كأولوية أو على رأس أجندة العمل الحكومي.
https://sputnikarabic.ae/20210211/قرار-من-حاكم-دبي-لإسعاد-المواطنين-1048079632.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/06/1074398052_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_cdd5029349e71aae5c24ec01cac9b689.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
الإمارات تطلق "باقة الإسكان" لإسعاد مواطنيها
11:27 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 04.08.2023) تابعنا عبر
أطلقت الحكومة الإماراتية "باقة الإسكان" التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليص زمن رحلة المواطنين، المطلوبة للحصول على الخدمات الإسكانية عبر قناة موحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، مساء اليوم الجمعة، عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، إطلاقها قناة موحدة تحت اسم "باقة الإسكان" لتبسيط وتسهيل الإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات الإسكانية، بما يساهم في إسعاد المواطنين.
ووفرت الوزارة الإماراتية
موقعا إلكترونيا لتقديم طلب المساعدة السكنية، حيث تتكفل الوزارة نفسها بالحصول على الوثائق الخاصة بالشركاء في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وهو الموقع الذي سيقلل عدد الخدمات والمستندات المطلوبة التي يحتاجها المواطن بنسبة 50% كمرحلة أولى.
11 فبراير 2021, 11:42 GMT
ويشار إلى أن "باقة الإسكان" خطوة أو نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الإسكانية
في الإمارات، تقلص بدورها الوقت والجهد كما تعمل على تسهيل الحصول على الإسكان بشكل سلس على المستفيدين، عبر تبسيط العمليات وتقديم خدمات متكاملة.
ونقلت الوكالة عن سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، قوله:
تبذل الوزارة جهودا لافتة في عملية تطوير خدماتها، عبر ابتكار جيل جديد من الخدمات النوعية للمتعاملين، ما يحقق سعادتهم وجودة دورة إنجاز معاملاتهم، وريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية.
وأكد المزروعي أن "باقة الإسكان" حالة من التطوير الذي يتواكب مع تطلعات القيادة في الإمارات، التي تضع نصب أعينها المتعاملين كأولوية أو على رأس أجندة العمل الحكومي.