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https://sputnikarabic.ae/20230804/الجزائر-تشهد-193-حادث-غرق-خلال-شهرين-1079797058.html
الجزائر تشهد 193 حادث غرق خلال شهرين
الجزائر تشهد 193 حادث غرق خلال شهرين
أفادت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، اليوم الجمعة، تسجيل 193 حالة غرق، منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي وحتى الآن. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T16:04+0000
2023-08-04T16:04+0000
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ونقلت صحيفة "النهار" عن المديرية بيانا أوضحت فيه أنه تم إنتشال 7 جثث من المياه على الشواطئ، اليوم الجمعة، حتى الساعة الثالثة مساءً، فيما يتواصل البحث عن 3 أشخاص مفقودين آخرين.وأضاف البيان أن 4 أشخاص لقوا حتفهم غرقا في شواطئ ممنوعة في عين تيموشنت والجزائر وبجاية وبومرداس، بينما تم تسجيل وفاة 3 أشخاص آخرين في شواطئ مسموحة براية حمراء في ولايات وهران ومستغانم والشلف.واختتم البيان بتوضيح أنه من بين الـ193 حالة غرق التي شهدتاه البلاد، على مدار الشهرين الماضيين، هناك 136 حالة في الشواطئ و57 حالة في المجمعات المائية.يذكر أن عناصر الحماية المدنية الجزائرية كانوا قد انتشلوا، مساء أمس الخميس، في عين تموشنت، جثة غريق تطفو على سطح البحر في شاطئ رشقون 1 في بلدية بني صاف.ووفقًا لمصادر الحماية المدنية في عين تموشنت، فإن الجثة تم اكتشافها بعد رصد أفراد مركز الحراسة في الشاطئ لجسم غريب يطفو على سطح الماء، وعلى الفور قام عناصر الحماية المدنية بانتشال الجثة ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث في المؤسسة العمومية الاستشفائية في بني صاف. ولم يتم تحديد هوية الغريق بعد، لكن مصادر الحماية المدنية يرجحون أن تكون الجثة قد جرفتها التيارات البحرية من موقع آخر خارج شاطئ رشقون 1، وذلك نظرًا لحالة الاضطراب والهيجان التي كان يشهدها البحر في ذلك الوقت، والتي أدت إلى رفع راية حمراء على الشاطئ.
https://sputnikarabic.ae/20230801/الجزائر-وفاة-8-أشخاص-من-عائلة-واحدة-اختناقا-داخل-بئر-1079686940.html
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار, الصحة
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, الصحة

الجزائر تشهد 193 حادث غرق خلال شهرين

16:04 GMT 04.08.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيون يركبون الأمواج باستخدام ألواح قديمة على شاطئ بحر غزة
فلسطينيون يركبون الأمواج باستخدام ألواح قديمة على شاطئ بحر غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أفادت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، اليوم الجمعة، تسجيل 193 حالة غرق، منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي وحتى الآن.
ونقلت صحيفة "النهار" عن المديرية بيانا أوضحت فيه أنه تم إنتشال 7 جثث من المياه على الشواطئ، اليوم الجمعة، حتى الساعة الثالثة مساءً، فيما يتواصل البحث عن 3 أشخاص مفقودين آخرين.
وأضاف البيان أن 4 أشخاص لقوا حتفهم غرقا في شواطئ ممنوعة في عين تيموشنت والجزائر وبجاية وبومرداس، بينما تم تسجيل وفاة 3 أشخاص آخرين في شواطئ مسموحة براية حمراء في ولايات وهران ومستغانم والشلف.
واختتم البيان بتوضيح أنه من بين الـ193 حالة غرق التي شهدتاه البلاد، على مدار الشهرين الماضيين، هناك 136 حالة في الشواطئ و57 حالة في المجمعات المائية.
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يذكر أن عناصر الحماية المدنية الجزائرية كانوا قد انتشلوا، مساء أمس الخميس، في عين تموشنت، جثة غريق تطفو على سطح البحر في شاطئ رشقون 1 في بلدية بني صاف.
ووفقًا لمصادر الحماية المدنية في عين تموشنت، فإن الجثة تم اكتشافها بعد رصد أفراد مركز الحراسة في الشاطئ لجسم غريب يطفو على سطح الماء، وعلى الفور قام عناصر الحماية المدنية بانتشال الجثة ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث في المؤسسة العمومية الاستشفائية في بني صاف.
ولم يتم تحديد هوية الغريق بعد، لكن مصادر الحماية المدنية يرجحون أن تكون الجثة قد جرفتها التيارات البحرية من موقع آخر خارج شاطئ رشقون 1، وذلك نظرًا لحالة الاضطراب والهيجان التي كان يشهدها البحر في ذلك الوقت، والتي أدت إلى رفع راية حمراء على الشاطئ.
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