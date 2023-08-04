https://sputnikarabic.ae/20230804/الحكومة-المصرية-توضح-حقيقة-إغلاق-منطقة-الأهرامات-1079787143.html
الحكومة المصرية توضح حقيقة إغلاق منطقة الأهرامات
الحكومة المصرية توضح حقيقة إغلاق منطقة الأهرامات
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري توضيحا بشأن أنباء متداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول إصدار قرار بإغلاق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين كجزء... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T11:35+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المركز الإعلامي بوزارة السياحة والآثار نفيها هذه الأنباء مؤكدة عدم وجود أي قرارات بغلق المنطقة وأنها لا تزال مفتوحة أمام الزوار المصريين والأجانب، وأضاف المركز أن حركة الزيارة تسير بشكل طبيعي، وأوضحت الوزارة أن مشروع تطوير منطقة الأهرامات يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للزوار والسياح، ويشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومركز الزوار.ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تهدف إلى التأثير سلبا على حركة السياحة المصرية، وأن يستمدوا المعلومات من مصادر موثوقة.وفي وقت سابق، انطلقت دعوات عبر موقع "تويتر" في مصر، بإلغاء حفل مغني الراب، ترافيس سكوت، الذي من المقرر أن يكون أمام أهرامات الجيزة، يوم 28 يوليو/ تموز الماضي.ورغم الإقبال على شراء تذاكر الحفل، انتشر وسم "#الغاء_حفل_ترافيس"، واتهم مغردون ترافيس، بأنه "ماسوني وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوس شيطانية".فيما كشفت الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر الحفل عن نفادها، وذلك بعدما طرحت بأسعار مكونة من فئتين الأولى بقيمة 4 آلاف جنيه (19.34 دولار) والثانية بمبلغ 6 آلاف جنيه (194 دولارا).
https://sputnikarabic.ae/20230319/أهرامات-مصر-بين-أعظم-الوجهات-السياحية-العالمية-في-2023-1074909311.html
https://sputnikarabic.ae/20221217/زاهي-حواس-يرد-على-مزاعم-كيفن-هارت-بأن-بناة-الأهرامات-أفارقة-وليسوا-مصريين-1071288895.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار الفنانين في مصر
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار الفنانين في مصر
الحكومة المصرية توضح حقيقة إغلاق منطقة الأهرامات
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أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري توضيحا بشأن أنباء متداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول إصدار قرار بإغلاق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين كجزء من خطة التطوير.
ونقلت صحيفة
"المصري اليوم" عن المركز الإعلامي بوزارة السياحة والآثار نفيها هذه الأنباء مؤكدة عدم وجود أي قرارات بغلق المنطقة وأنها لا تزال مفتوحة أمام الزوار المصريين والأجانب،
وأضاف المركز أن حركة الزيارة تسير بشكل طبيعي، وأوضحت الوزارة أن مشروع تطوير منطقة الأهرامات يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للزوار والسياح، ويشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومركز الزوار.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تهدف إلى التأثير سلبا على حركة السياحة المصرية، وأن يستمدوا المعلومات من مصادر موثوقة.
17 ديسمبر 2022, 09:17 GMT
وفي وقت سابق، انطلقت دعوات عبر موقع "تويتر" في مصر، بإلغاء حفل مغني الراب، ترافيس سكوت
، الذي من المقرر أن يكون أمام أهرامات الجيزة، يوم 28 يوليو/ تموز الماضي.
ورغم الإقبال على شراء تذاكر الحفل، انتشر وسم "#الغاء_حفل_ترافيس"، واتهم مغردون ترافيس، بأنه "ماسوني وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوس شيطانية".
فيما كشفت الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر الحفل عن نفادها، وذلك بعدما طرحت بأسعار مكونة من فئتين الأولى بقيمة 4 آلاف جنيه (19.34 دولار) والثانية بمبلغ 6 آلاف جنيه (194 دولارا).