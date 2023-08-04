عربي
https://sputnikarabic.ae/20230804/الخارجية-الروسية-تصف-اتهامات-الاتحاد-الأوروبي-للنيجر-بانتهاك-حرية-التعبير-بـالنفاق-المرضي-1079796558.html
الخارجية الروسية تصف اتهامات الاتحاد الأوروبي للدول الأخرى بانتهاك حرية التعبير بـ"النفاق المرضي"
الخارجية الروسية تصف اتهامات الاتحاد الأوروبي للدول الأخرى بانتهاك حرية التعبير بـ"النفاق المرضي"
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، اتهامات الاتحاد الأوروبي للدول الأخرى بانتهاك حرية التعبير بالنفاق المَرَضي. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T15:44+0000
2023-08-04T15:53+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
وجاء في تعليق لزاخاروفا، نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: " طالما أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل مثل هذا التعسف على أراضي الاتحاد الأوروبي، فإن إدانة الدول الأخرى ليست أكثر من مظهر آخر من مظاهر النفاق المرضي لمسؤولي الاتحاد الأوروبي".وفي وقت سابق من اليوم، صرحت زاخاروفا، قائلة: "من الضروري في الاتحاد الأوروبي حل مشكلة انتهاك حقوق الإعلام والصحفيين في أسرع وقت ممكن".وكتب زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "هذا ليس سوى جزء من آلية داخلية كاملة للانتهاكات المنهجية لحقوق وسائل الإعلام والصحفيين في الاتحاد الأوروبي، من الضروري استعادة العدالة لحل الصعوبات المرتبطة بالوضع الحالي في الاتحاد الأوروبي - ضروري على الفور".وأضافت أن "السياسة الحالية لدول الاتحاد الأوروبي تجاه وسائل الإعلام والصحفيين تعد انتهاكا خطيرا لحرية التعبير".وأشارت زاخاروفا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعرقل بشكل منهجي أنشطة الشركات الإعلامية الروسية، من خلال حجب حساباتها ووقف بثها.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيك-الرياض-ستطلع-موسكو-على-نتائج-الاجتماع-بشأن-أوكرانيا--عاجل-1079779821.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية تصف اتهامات الاتحاد الأوروبي للدول الأخرى بانتهاك حرية التعبير بـ"النفاق المرضي"

15:44 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 15:53 GMT 04.08.2023)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، اتهامات الاتحاد الأوروبي للدول الأخرى بانتهاك حرية التعبير بالنفاق المَرَضي.
وجاء في تعليق لزاخاروفا، نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: " طالما أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل مثل هذا التعسف على أراضي الاتحاد الأوروبي، فإن إدانة الدول الأخرى ليست أكثر من مظهر آخر من مظاهر النفاق المرضي لمسؤولي الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق من اليوم، صرحت زاخاروفا، قائلة: "من الضروري في الاتحاد الأوروبي حل مشكلة انتهاك حقوق الإعلام والصحفيين في أسرع وقت ممكن".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": الرياض ستطلع موسكو على نتائج الاجتماع بشأن أوكرانيا -عاجل
07:43 GMT
وكتب زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "هذا ليس سوى جزء من آلية داخلية كاملة للانتهاكات المنهجية لحقوق وسائل الإعلام والصحفيين في الاتحاد الأوروبي، من الضروري استعادة العدالة لحل الصعوبات المرتبطة بالوضع الحالي في الاتحاد الأوروبي - ضروري على الفور".
وأضافت أن "السياسة الحالية لدول الاتحاد الأوروبي تجاه وسائل الإعلام والصحفيين تعد انتهاكا خطيرا لحرية التعبير".
وأشارت زاخاروفا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعرقل بشكل منهجي أنشطة الشركات الإعلامية الروسية، من خلال حجب حساباتها ووقف بثها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала