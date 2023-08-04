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الخارجية الروسية تصف اتهامات الاتحاد الأوروبي للدول الأخرى بانتهاك حرية التعبير بـ"النفاق المرضي"
الخارجية الروسية تصف اتهامات الاتحاد الأوروبي للدول الأخرى بانتهاك حرية التعبير بـ"النفاق المرضي"
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، اتهامات الاتحاد الأوروبي للدول الأخرى بانتهاك حرية التعبير بالنفاق المَرَضي. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T15:44+0000
2023-08-04T15:44+0000
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وجاء في تعليق لزاخاروفا، نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: " طالما أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل مثل هذا التعسف على أراضي الاتحاد الأوروبي، فإن إدانة الدول الأخرى ليست أكثر من مظهر آخر من مظاهر النفاق المرضي لمسؤولي الاتحاد الأوروبي".وفي وقت سابق من اليوم، صرحت زاخاروفا، قائلة: "من الضروري في الاتحاد الأوروبي حل مشكلة انتهاك حقوق الإعلام والصحفيين في أسرع وقت ممكن".وكتب زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "هذا ليس سوى جزء من آلية داخلية كاملة للانتهاكات المنهجية لحقوق وسائل الإعلام والصحفيين في الاتحاد الأوروبي، من الضروري استعادة العدالة لحل الصعوبات المرتبطة بالوضع الحالي في الاتحاد الأوروبي - ضروري على الفور".وأضافت أن "السياسة الحالية لدول الاتحاد الأوروبي تجاه وسائل الإعلام والصحفيين تعد انتهاكا خطيرا لحرية التعبير".وأشارت زاخاروفا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعرقل بشكل منهجي أنشطة الشركات الإعلامية الروسية، من خلال حجب حساباتها ووقف بثها.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيك-الرياض-ستطلع-موسكو-على-نتائج-الاجتماع-بشأن-أوكرانيا--عاجل-1079779821.html
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الخارجية الروسية تصف اتهامات الاتحاد الأوروبي للدول الأخرى بانتهاك حرية التعبير بـ"النفاق المرضي"
15:44 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 15:53 GMT 04.08.2023) تابعنا عبر
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، اتهامات الاتحاد الأوروبي للدول الأخرى بانتهاك حرية التعبير بالنفاق المَرَضي.
وجاء في تعليق لزاخاروفا، نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: " طالما أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل مثل هذا التعسف على أراضي الاتحاد الأوروبي، فإن إدانة الدول الأخرى ليست أكثر من مظهر آخر من مظاهر النفاق المرضي لمسؤولي الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق من اليوم، صرحت زاخاروفا، قائلة: "من الضروري في الاتحاد الأوروبي حل مشكلة انتهاك حقوق الإعلام والصحفيين في أسرع وقت ممكن".
وكتب زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "هذا ليس سوى جزء من آلية داخلية كاملة للانتهاكات المنهجية لحقوق وسائل الإعلام والصحفيين في الاتحاد الأوروبي، من الضروري استعادة العدالة لحل الصعوبات المرتبطة بالوضع الحالي في الاتحاد الأوروبي - ضروري على الفور".
وأضافت أن "السياسة الحالية لدول الاتحاد الأوروبي تجاه وسائل الإعلام والصحفيين تعد انتهاكا خطيرا لحرية التعبير".
وأشارت زاخاروفا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعرقل بشكل منهجي أنشطة الشركات الإعلامية الروسية، من خلال حجب حساباتها ووقف بثها.