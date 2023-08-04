https://sputnikarabic.ae/20230804/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيك-الرياض-ستطلع-موسكو-على-نتائج-الاجتماع-بشأن-أوكرانيا--عاجل-1079779821.html
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": الرياض ستطلع موسكو على نتائج الاجتماع بشأن أوكرانيا -عاجل
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": الرياض ستطلع موسكو على نتائج الاجتماع بشأن أوكرانيا -عاجل
أفاد مصدر بوزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الجمعة، بأن المملكة العربية السعودية، أبلغت روسيا، بأنها ستطلع موسكو على نتائج الاجتماع حول أوكرانيا، المزمع في... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T07:43+0000
2023-08-04T07:43+0000
2023-08-04T07:57+0000
روسيا
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وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "بالطبع قال أصدقاؤنا السعوديون، إنهم سيطلعوننا على نتائج الاجتماع لدينا اتصال متسق معهم".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت، في وقت سابق، عن دبلوماسيين، أن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، خلال شهر آب/أغسطس الحالي؛ وستدعو إليها ممثلين عن نحو 30 دولة، روسيا ليست بينها.ومن بين الدول التي وجهت إليها دعوات، أوكرانيا وإندونيسيا ومصر والمكسيك وتشيلي وزامبيا؛ كما أكدت المشاركة في الاجتماع، كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي.بالمقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين سيتابع الاجتماع في المملكة العربية السعودية بشأن أوكرانيا، وماهية الأهداف الموضوعة.
https://sputnikarabic.ae/20230804/صحيفة-السعودية-تعتزم-إبلاغ-روسيا-بنتائج-محادثات-السلام-حول-أوكرانيا-1079779332.html
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روسيا
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": الرياض ستطلع موسكو على نتائج الاجتماع بشأن أوكرانيا -عاجل
07:43 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 07:57 GMT 04.08.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مصدر بوزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الجمعة، بأن المملكة العربية السعودية، أبلغت روسيا، بأنها ستطلع موسكو على نتائج الاجتماع حول أوكرانيا، المزمع في جدة، نهاية الأسبوع.
وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "بالطبع قال أصدقاؤنا السعوديون، إنهم سيطلعوننا على نتائج الاجتماع لدينا اتصال متسق معهم".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت، في وقت سابق، عن دبلوماسيين، أن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، خلال شهر آب/أغسطس الحالي؛ وستدعو إليها ممثلين عن نحو 30 دولة، روسيا ليست بينها.
ومن بين الدول التي وجهت إليها دعوات، أوكرانيا وإندونيسيا ومصر والمكسيك وتشيلي وزامبيا؛ كما أكدت المشاركة في الاجتماع، كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي.
بالمقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين سيتابع الاجتماع في المملكة العربية السعودية بشأن أوكرانيا، وماهية الأهداف الموضوعة.