https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الجوي-يتعامل-مع-أهداف-معادية-في-بعض-مناطق-شبه-جزيرة-القرم-الروسية-1079776731.html
الدفاع الجوي يتعامل مع أهداف معادية في بعض مناطق شبه جزيرة القرم الروسية
الدفاع الجوي يتعامل مع أهداف معادية في بعض مناطق شبه جزيرة القرم الروسية
أعلن أوليغ كريوتشكوف مستشار حاكم شبه جزيرة القرم الروسية، اليوم الجمعة، عن عمل نظام الدفاع الجوي في بعض مناطق شبه الجزيرة، مشيرا إلى أن جميع الأهداف تم... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T02:16+0000
2023-08-04T02:16+0000
2023-08-04T02:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
جمهورية القرم الروسية
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وكتب كريوتشكوف في قناته على تيليغرام: "في بعض مناطق شبه جزيرة عملت أنظمة الدفاع الجوي.. جميع الأهداف تم إسقاطها".وأكد كريوتشكوف أنه لم يحدث أي دمار أو إصابات.يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الأوكرانية-تواجه-كثافة-هائلة-في-حقول-الألغام-أثناء-الهجوم-المضاد--1079776100.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, جمهورية القرم الروسية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, جمهورية القرم الروسية
الدفاع الجوي يتعامل مع أهداف معادية في بعض مناطق شبه جزيرة القرم الروسية
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أعلن أوليغ كريوتشكوف مستشار حاكم شبه جزيرة القرم الروسية، اليوم الجمعة، عن عمل نظام الدفاع الجوي في بعض مناطق شبه الجزيرة، مشيرا إلى أن جميع الأهداف تم إسقاطها.
وكتب كريوتشكوف في قناته على تيليغرام: "في بعض مناطق شبه جزيرة عملت أنظمة الدفاع الجوي.. جميع الأهداف تم إسقاطها".
وأكد كريوتشكوف أنه لم يحدث أي دمار أو إصابات.
يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.