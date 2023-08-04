https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-هاجمت-قاعدة-نوفوروسيسك-البحرية-بزورقين-مسيرين-1079777367.html
الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت قاعدة نوفوروسيسك البحرية بزورقين مسيرين
الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت قاعدة نوفوروسيسك البحرية بزورقين مسيرين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية حاولت الليلة الماضية مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية باستخدام اثنين من الزوارق المسيرة. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T03:48+0000
2023-08-04T03:48+0000
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وقالت الوزارة إنه تم اكتشاف الزوارق وتدمرها بإطلاق نار من الأسلحة القياسية للسفن الروسية التي كانت تحرس الرصيف الخارجي للقاعدة.وصباح اليوم الجمعة، قالت خدمات الطوارئ الروسية "112"، إن انفجارات وقعت في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مشغل الخدمة قوله: "تم تقديم جميع المعلومات إلى الخدمات الخاصة، وجاري التحقق منها... وتم تلقي البلاغات"وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230804/خط-أنابيب-بحر-قزوين-البنية-التحتية-للخط-لم-تتضرر-إثر-الانفجارات-التي-وقعت-قرب-نوفوروسيسك-1079777309.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت قاعدة نوفوروسيسك البحرية بزورقين مسيرين
03:48 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 03:55 GMT 04.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية حاولت الليلة الماضية مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية باستخدام اثنين من الزوارق المسيرة.
وقالت الوزارة إنه تم اكتشاف الزوارق وتدمرها بإطلاق نار من الأسلحة القياسية للسفن الروسية التي كانت تحرس الرصيف الخارجي للقاعدة.
وصباح اليوم الجمعة، قالت خدمات الطوارئ الروسية "112"، إن انفجارات وقعت في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو.
ونقلت وكالة "سبوتنيك
" عن مشغل الخدمة قوله: "تم تقديم جميع المعلومات إلى الخدمات الخاصة، وجاري التحقق منها... وتم تلقي البلاغات"
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق
من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.
يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.