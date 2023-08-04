https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-فقدت-أكثر-من-43-ألف-جندي-منذ-بدء-الهجوم-المضاد--عاجل-1079787410.html

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت "الهجوم" في يونيو 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T11:35+0000

2023-08-04T11:35+0000

2023-08-04T12:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلي أن هذا الرقم لا يشمل الجرحى الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات الأوكرانية والأجنبية، والمرتزقة الأجانب، وكذلك العسكريين الذين تمت تصفيتهم نتيجة ضربات بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة في المناطق الخلفية.صرحت الدفاع الروسية: "منذ بداية هجوم كييف، تم تدمير أكثر من 4.9 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس".وتابعت الدفاع الروسية: "أوكرانيا خسرت خلال شهرين من هجومها المضاد 747 مدفعا ميدانيا من بينهم 76 منظومة مدفعية من طراز "إم777" أمريكي الصنع و84 مدفع ذاتي الدفع صنع بولندا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا".وبحسب بيان الدفاع الروسية: "منذ بداية الهجوم فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 1800 دبابة ومركبات قتالية مدرعة من بينهما 25 دبابة ليوبارد على خط التماس".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230804/إعلام-أوكرانيا-زجت-بـالصف-الثاني-من-قواتها-على-محور-زابوروجيه-لكن-بلا-نتيجة-1079787027.html

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