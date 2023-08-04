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القوات الروسية تسيطر على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف - عاجل
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-فقدت-أكثر-من-43-ألف-جندي-منذ-بدء-الهجوم-المضاد--عاجل-1079787410.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت "الهجوم" في يونيو 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T11:35+0000
2023-08-04T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلي أن هذا الرقم لا يشمل الجرحى الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات الأوكرانية والأجنبية، والمرتزقة الأجانب، وكذلك العسكريين الذين تمت تصفيتهم نتيجة ضربات بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة في المناطق الخلفية.صرحت الدفاع الروسية: "منذ بداية هجوم كييف، تم تدمير أكثر من 4.9 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس".وتابعت الدفاع الروسية: "أوكرانيا خسرت خلال شهرين من هجومها المضاد 747 مدفعا ميدانيا من بينهم 76 منظومة مدفعية من طراز "إم777" أمريكي الصنع و84 مدفع ذاتي الدفع صنع بولندا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا".وبحسب بيان الدفاع الروسية: "منذ بداية الهجوم فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 1800 دبابة ومركبات قتالية مدرعة من بينهما 25 دبابة ليوبارد على خط التماس".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230804/إعلام-أوكرانيا-زجت-بـالصف-الثاني-من-قواتها-على-محور-زابوروجيه-لكن-بلا-نتيجة-1079787027.html
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روسيا

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد

11:35 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 04.08.2023)
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Libkos
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت "الهجوم" في يونيو
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلي أن هذا الرقم لا يشمل الجرحى الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات الأوكرانية والأجنبية، والمرتزقة الأجانب، وكذلك العسكريين الذين تمت تصفيتهم نتيجة ضربات بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة في المناطق الخلفية.
صرحت الدفاع الروسية: "منذ بداية هجوم كييف، تم تدمير أكثر من 4.9 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس".
وتابعت الدفاع الروسية: "أوكرانيا خسرت خلال شهرين من هجومها المضاد 747 مدفعا ميدانيا من بينهم 76 منظومة مدفعية من طراز "إم777" أمريكي الصنع و84 مدفع ذاتي الدفع صنع بولندا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا".
وبحسب بيان الدفاع الروسية: "منذ بداية الهجوم فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 1800 دبابة ومركبات قتالية مدرعة من بينهما 25 دبابة ليوبارد على خط التماس".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أوكرانيا زجت بـ"الصف الثاني" من قواتها على محور زابوروجيه... لكن بلا نتيجة
11:39 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT
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