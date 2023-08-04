https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الروسية-تدمير13-مسيرة-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-هجوم-إرهابي-على-شبه-جزيرة-القرم-1079777866.html
الدفاع الروسية: إحباط هجمات أوكرانية بـ13 طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم
الدفاع الروسية: إحباط هجمات أوكرانية بـ13 طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية أسقطت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول شن هجوم إرهابي على أهداف في شبه جزيرة... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T04:04+0000
2023-08-04T04:04+0000
2023-08-04T04:09+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت الوزارة في بيان: "تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابي في الليلة الماضية لشن هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم".وأضاف البيان: "تم تدمير 10 طائرات بدون طيار بواسطة وسائل الدفاع الجوي المنتشرة. وتم قمع 3 طائرات أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية".وأشارت الوزارة إلى أنه "لا توجد إصابات أو أضرار في أعقاب إحباط الهجوم الإرهابي".وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-هاجمت-قاعدة-نوفوروسيسك-البحرية-بزورقين-مسيرين-1079777367.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الروسية: إحباط هجمات أوكرانية بـ13 طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم
04:04 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 04:09 GMT 04.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية أسقطت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول شن هجوم إرهابي على أهداف في شبه جزيرة القرم.
وقالت الوزارة في بيان: "تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابي في الليلة الماضية لشن هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم".
وأضاف البيان: "تم تدمير 10 طائرات بدون طيار بواسطة وسائل الدفاع الجوي المنتشرة. وتم قمع 3 طائرات أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية".
وأشارت الوزارة إلى أنه "لا توجد إصابات أو أضرار في أعقاب إحباط الهجوم الإرهابي".
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق
من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.
يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.