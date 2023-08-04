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السفارة السعودية في بيروت تدعو رعاياها لمغادرة لبنان على وجه السرعة -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230804/السفارة-السعودية-في-بيروت-تدعو-رعاياها-لمغادرة-لبنان-على-وجه-السرعة-1079804623.html
السفارة السعودية في بيروت تدعو رعاياها لمغادرة لبنان على وجه السرعة -عاجل
السفارة السعودية في بيروت تدعو رعاياها لمغادرة لبنان على وجه السرعة -عاجل
دعت السفارة السعودية في لبنان، رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية على وجه السرعة، على خلفية الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين بعض فصائل فلسطينية في مخيم عين... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T21:41+0000
2023-08-04T21:42+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقالت السفارة السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".وطالبت السفارة بحسب البيان، "المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".
https://sputnikarabic.ae/20230804/السعودية-تعلن-استضافتها-اجتماعا-في-جدة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1079798096.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار لبنان, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار لبنان, العالم العربي

السفارة السعودية في بيروت تدعو رعاياها لمغادرة لبنان على وجه السرعة -عاجل

21:41 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 21:42 GMT 04.08.2023)
© AP Photo / Jacquelyn Martinالسفارة السعودية في واشنطن
السفارة السعودية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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يتبع
دعت السفارة السعودية في لبنان، رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية على وجه السرعة، على خلفية الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين بعض فصائل فلسطينية في مخيم عين الحلوة.
بيروت - سبوتنيك. وقالت السفارة السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".
مدينة جدة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
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السعودية تعلن استضافتها اجتماعا في جدة لحل الأزمة الأوكرانية
16:37 GMT
وطالبت السفارة بحسب البيان، "المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".
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