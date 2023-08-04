https://sputnikarabic.ae/20230804/السفير-الأمريكي-خيبة-الأمل-من-هجوم-القوات-الأوكرانية-المضاد-يمكن-أن-تقطع-المساعدات-الغربية-1079796926.html

السفير الأمريكي: خيبة الأمل من هجوم القوات الأوكرانية المضاد يمكن أن تقطع المساعدات الغربية

السفير الأمريكي: خيبة الأمل من هجوم القوات الأوكرانية المضاد يمكن أن تقطع المساعدات الغربية

صرح السفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا وليام تايلور، أن التقييم السلبي لنتائج "الهجوم المضاد" الأوكراني قد يؤدي إلى تقليل الدعم الغربي لكييف. 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T16:10+0000

2023-08-04T16:10+0000

2023-08-04T16:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال وليام تايلور: "إذا كان هناك رأي يفيد أن الأوكرانيين لا يمكنهم الانتصار، فلن نضطر لتوفير ما يحتاجون إليه لتحقيق النصر".وأضاف: "الاستنتاجات المظلمة، بشأن مسار الهجوم الأوكراني المضاد يمكن أن تصبح نبوءة تحقق ذاتها بالنسبة لكييف".وتابع: "التوقعات غير المبررة من الهجوم المضاد الأوكراني، والتي تظهر في وسائل الإعلام، تهدد كييف وتلعب لصالح روسيا".وتابع في حديثه لشبكة "إن بي سي نيوز": "موسكو تراهن على أن حلفاء الناتو سوف يتعبون في نهاية المطاف من تقديم المساعدات العسكرية إلى كييف، وسوف يميلون في النهاية إلى جانب أوكرانيا للموافقة على التنازلات التي يمكن أن توقف القتال".وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية، إذ بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، في شباط/ فبراير 2022.

https://sputnikarabic.ae/20230804/برلماني-أوروبي-أمريكا-والـناتو-يدمرون-أوكرانيا-1079794868.html

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