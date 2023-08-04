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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/السفير-الأمريكي-خيبة-الأمل-من-هجوم-القوات-الأوكرانية-المضاد-يمكن-أن-تقطع-المساعدات-الغربية-1079796926.html
السفير الأمريكي: خيبة الأمل من هجوم القوات الأوكرانية المضاد يمكن أن تقطع المساعدات الغربية
السفير الأمريكي: خيبة الأمل من هجوم القوات الأوكرانية المضاد يمكن أن تقطع المساعدات الغربية
صرح السفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا وليام تايلور، أن التقييم السلبي لنتائج "الهجوم المضاد" الأوكراني قد يؤدي إلى تقليل الدعم الغربي لكييف. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T16:10+0000
2023-08-04T16:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال وليام تايلور: "إذا كان هناك رأي يفيد أن الأوكرانيين لا يمكنهم الانتصار، فلن نضطر لتوفير ما يحتاجون إليه لتحقيق النصر".وأضاف: "الاستنتاجات المظلمة، بشأن مسار الهجوم الأوكراني المضاد يمكن أن تصبح نبوءة تحقق ذاتها بالنسبة لكييف".وتابع: "التوقعات غير المبررة من الهجوم المضاد الأوكراني، والتي تظهر في وسائل الإعلام، تهدد كييف وتلعب لصالح روسيا".وتابع في حديثه لشبكة "إن بي سي نيوز": "موسكو تراهن على أن حلفاء الناتو سوف يتعبون في نهاية المطاف من تقديم المساعدات العسكرية إلى كييف، وسوف يميلون في النهاية إلى جانب أوكرانيا للموافقة على التنازلات التي يمكن أن توقف القتال".وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية، إذ بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، في شباط/ فبراير 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230804/برلماني-أوروبي-أمريكا-والـناتو-يدمرون-أوكرانيا-1079794868.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

السفير الأمريكي: خيبة الأمل من هجوم القوات الأوكرانية المضاد يمكن أن تقطع المساعدات الغربية

16:10 GMT 04.08.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Libkos
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صرح السفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا وليام تايلور، أن التقييم السلبي لنتائج "الهجوم المضاد" الأوكراني قد يؤدي إلى تقليل الدعم الغربي لكييف.
وقال وليام تايلور: "إذا كان هناك رأي يفيد أن الأوكرانيين لا يمكنهم الانتصار، فلن نضطر لتوفير ما يحتاجون إليه لتحقيق النصر".
وأضاف: "الاستنتاجات المظلمة، بشأن مسار الهجوم الأوكراني المضاد يمكن أن تصبح نبوءة تحقق ذاتها بالنسبة لكييف".
وتابع: "التوقعات غير المبررة من الهجوم المضاد الأوكراني، والتي تظهر في وسائل الإعلام، تهدد كييف وتلعب لصالح روسيا".
وتابع في حديثه لشبكة "إن بي سي نيوز": "موسكو تراهن على أن حلفاء الناتو سوف يتعبون في نهاية المطاف من تقديم المساعدات العسكرية إلى كييف، وسوف يميلون في النهاية إلى جانب أوكرانيا للموافقة على التنازلات التي يمكن أن توقف القتال".
مبنى البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلماني أوروبي: أمريكا والـ"ناتو" يدمرون أوكرانيا
14:31 GMT
وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.
وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية، إذ بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، في شباط/ فبراير 2022.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT
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