https://sputnikarabic.ae/20230804/الصين-تؤكد-حضورها-اجتماع-جدة-بشأن-السلام-في-أوكرانيا-1079791129.html
الصين تؤكد حضورها اجتماع جدة بشأن السلام في أوكرانيا
الصين تؤكد حضورها اجتماع جدة بشأن السلام في أوكرانيا
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، مشاركتها في الاجتماع المنعقد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بشأن حل الأزمة الأوكرانية. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T13:20+0000
2023-08-04T13:20+0000
2023-08-04T13:20+0000
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بكين - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها، إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، سيشارك في الاجتماع، ممثلا عن بلاده.وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية: "بدعوة من المملكة العربية السعودية، سيتوجه مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، إلى جدة لحضور اجتماع دولي حول أوكرانيا".وأضافت الوزارة أنوكانت وسائل إعلام نقلت، في وقت سابق، عن دبلوماسيين، أن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، خلال شهر آب/أغسطس الجاري، وستدعو إليها ممثلين عن نحو 30 دولة، روسيا ليست بينها.ومن بين الدول التي وجهت إليها دعوات، أوكرانيا وإندونيسيا ومصر والمكسيك وتشيلي وزامبيا، كما أكدت المشاركة في الاجتماع، كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي.بالمقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "الكرملين سيتابع الاجتماع في المملكة العربية السعودية بشأن أوكرانيا، وماهية الأهداف الموضوعة".يشار إلى أن وزارة الخارجية الصينية نشرت، في شهر فبراير/ شباط الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.واعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230804/صحيفة-السعودية-تعتزم-إبلاغ-روسيا-بنتائج-محادثات-السلام-حول-أوكرانيا-1079779332.html
https://sputnikarabic.ae/20230731/إيران-تعلن-ترحيبها-بمبادرة-السلام-السعودية-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1079587367.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, السعودية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, السعودية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
الصين تؤكد حضورها اجتماع جدة بشأن السلام في أوكرانيا
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أعلنت الصين، اليوم الجمعة، مشاركتها في الاجتماع المنعقد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بشأن حل الأزمة الأوكرانية.
بكين - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الصينية
، في بيان لها، إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، سيشارك في الاجتماع، ممثلا عن بلاده.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية: "بدعوة من المملكة العربية السعودية، سيتوجه مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، إلى جدة لحضور اجتماع دولي حول أوكرانيا".
الصين مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي للعب دور بناء في تعزيز حل سياسي للأزمة الأوكرانية.
وكانت وسائل إعلام نقلت، في وقت سابق، عن دبلوماسيين، أن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، خلال شهر آب/أغسطس الجاري، وستدعو إليها ممثلين عن نحو 30 دولة، روسيا ليست بينها.
ومن بين الدول التي وجهت إليها دعوات، أوكرانيا وإندونيسيا ومصر والمكسيك وتشيلي وزامبيا، كما أكدت المشاركة في الاجتماع، كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي.
بالمقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف
، إن "الكرملين سيتابع الاجتماع في المملكة العربية السعودية بشأن أوكرانيا، وماهية الأهداف الموضوعة".
يشار إلى أن وزارة الخارجية الصينية نشرت، في شهر فبراير/ شباط الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
واعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن
، أن الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط.