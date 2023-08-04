https://sputnikarabic.ae/20230804/الطوارئ-الروسية-سماع-انفجارات-في-مدينة-نوفوروسيسك-1079776894.html
الطوارئ الروسية: سماع انفجارات في مدينة نوفوروسيسك على البحر الأسود
الطوارئ الروسية: سماع انفجارات في مدينة نوفوروسيسك على البحر الأسود
قالت خدمات الطوارئ الروسية "112"، إن انفجارات وقعت، صباح اليوم الجمعة، في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T03:14+0000
2023-08-04T03:14+0000
2023-08-04T03:21+0000
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مشغل الخدمة قوله: "تم تقديم جميع المعلومات إلى الخدمات الخاصة، وجاري التحقق منها... وتم تلقي البلاغات"وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الجوي-يتعامل-مع-أهداف-معادية-في-بعض-مناطق-شبه-جزيرة-القرم-الروسية-1079776731.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الطوارئ الروسية: سماع انفجارات في مدينة نوفوروسيسك على البحر الأسود
03:14 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 03:21 GMT 04.08.2023) تابعنا عبر
حصري
قالت خدمات الطوارئ الروسية "112"، إن انفجارات وقعت، صباح اليوم الجمعة، في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو.
ونقلت وكالة "سبوتنيك
" عن مشغل الخدمة قوله: "تم تقديم جميع المعلومات إلى الخدمات الخاصة، وجاري التحقق منها... وتم تلقي البلاغات"
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق
من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.
يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.