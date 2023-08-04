https://sputnikarabic.ae/20230804/الطوارئ-الروسية-سماع-انفجارات-في-مدينة-نوفوروسيسك-1079776894.html

الطوارئ الروسية: سماع انفجارات في مدينة نوفوروسيسك على البحر الأسود

الطوارئ الروسية: سماع انفجارات في مدينة نوفوروسيسك على البحر الأسود

قالت خدمات الطوارئ الروسية "112"، إن انفجارات وقعت، صباح اليوم الجمعة، في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو. 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T03:14+0000

2023-08-04T03:14+0000

2023-08-04T03:21+0000

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مشغل الخدمة قوله: "تم تقديم جميع المعلومات إلى الخدمات الخاصة، وجاري التحقق منها... وتم تلقي البلاغات"وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير "أصفر" من الخطر الإرهابي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الجوي-يتعامل-مع-أهداف-معادية-في-بعض-مناطق-شبه-جزيرة-القرم-الروسية-1079776731.html

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