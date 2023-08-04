https://sputnikarabic.ae/20230804/العراق-ينفي-التنازل-عن-أراض-لصالح-إيران-للشروع-في-الربط-السككي-1079781539.html

العراق ينفي التنازل عن أراض لصالح إيران للشروع في الربط السككي

العراق ينفي التنازل عن أراض لصالح إيران للشروع في الربط السككي

نفت وزارة النقل العراقية اليوم الجمعة، مزاعم تنازل العراق عن أراضٍ لصالح الجانب الإيراني لإنشاء خط سكك حديدية يربط بين الشلامجة والبصرة ويخدم المسافرين فقط. 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T09:07+0000

2023-08-04T09:07+0000

2023-08-04T09:07+0000

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

الأخبار

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072111664_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_e95a1885a34dc656ea5f889e81cf8cd4.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزارة بيانا أكدت فيه عدم وجود أي تنازل عن الأراضي العراقية لصالح الجانب الإيراني، سواءً لإنشاء الخط السككي أو جسر ملاحي على شط العرب، مؤكدة أن المشروع هو مشروع استراتيجي ينفذه العراق من خلال الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية. وأضافت الوزارة أنه تم تخصيص ميزانية للمشروع في الموازنة الاتحادية لعام 2023، مشيرة إلى أن النقطة الثالثة في مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل العراقية والإيرانية واضحة، وأن الجانب الإيراني سيتحمل التكاليف المالية الخاصة بالتعارضات لإنجاز المشروع. وحذرت الوزارة من أن التقارير التي تدعي التنازل عن الأراضي العراقية هي مجرد شائعات تحاول بعض الأطراف عرقلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية للوزارة.ولفتت وزارة النقل العراقية أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي ينص على أن يتحمل العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع. وتطرق البيان إلى الفقرة الرابعة من مذكرة التفاهم موضحا أنها تشير إلى أن الجانب الإيراني سيتحمل التكاليف المالية المتعلقة بالاستملاكات وغيرها، دون أن يتم التنازل عن أراضٍ عراقية لصالح إيران.وشددت الوزارة على أنها تضع مصالح العراق والعراقيين في أولوياتها، وأنها جهة قطاعية مختصة بالنقل لا تملك صلاحية التنازل عن أرضٍ عراقية لصالح بلد آخر. وأشارت الوزارة إلى أن جميع أراضي المشروع تقع داخل الحدود العراقية، وأنها استعادت 500 متر من الأراضي العراقية التي كانت تحت سيطرة الجانب الإيراني، مؤكدة حرصها على مصالح العراق وحدوده ومياهه، وأنها لن تمارس أي مزايدة على وطنيتها وعمل موظفيها.

https://sputnikarabic.ae/20230711/العراق-يتفق-مع-إيران-على-تزويدها-بالنفط-الخام-مقابل-الغاز-1078968102.html

https://sputnikarabic.ae/20230715/وكالة-العراق-لم-يخطر-واشنطن-رسميا-باتفاق-المقايضة-مع-إيران-1079105179.html

العراق

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, إيران, أخبار إيران