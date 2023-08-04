https://sputnikarabic.ae/20230804/القوات-الروسية-تسيطر-على-3-مواقع-قرب-3-بلدات-على-محور-خاركوف--عاجل-1079788078.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف - عاجل
القوات الروسية تسيطر على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع متقدمة قرب بلدات أولشانا وبيتروبافلوفكا وتوكاريفكا على محور خاركوف. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T11:57+0000
2023-08-04T11:57+0000
2023-08-04T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، تواصل الكتائب الهجومية لقوات مجموعة "الغرب" العمليات الهجومية على جبهة واسعة واتخذت مواقع متقدمة في بلدات أولشانا وبيتروبافلوفسك وتوكاريفكا في مقاطعة خاركوف".وأكد البيان أن الإجراءات النشطة للقوات الروسية تمكنت من نجحت في صد أربع هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوعانسك الشعبية.
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روسيا
القوات الروسية تسيطر على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف - عاجل
11:57 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 12:04 GMT 04.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع متقدمة قرب بلدات أولشانا وبيتروبافلوفكا وتوكاريفكا على محور خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، تواصل الكتائب الهجومية لقوات مجموعة "الغرب" العمليات الهجومية على جبهة واسعة واتخذت مواقع متقدمة في بلدات أولشانا وبيتروبافلوفسك وتوكاريفكا في مقاطعة خاركوف".
وأكد البيان أن الإجراءات النشطة للقوات الروسية تمكنت من نجحت في صد أربع هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوعانسك الشعبية.