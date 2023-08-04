عربي
القوات الروسية تسيطر على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف - عاجل
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/القوات-الروسية-تسيطر-على-3-مواقع-قرب-3-بلدات-على-محور-خاركوف--عاجل-1079788078.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف - عاجل
القوات الروسية تسيطر على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع متقدمة قرب بلدات أولشانا وبيتروبافلوفكا وتوكاريفكا على محور خاركوف. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T11:57+0000
2023-08-04T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، تواصل الكتائب الهجومية لقوات مجموعة "الغرب" العمليات الهجومية على جبهة واسعة واتخذت مواقع متقدمة في بلدات أولشانا وبيتروبافلوفسك وتوكاريفكا في مقاطعة خاركوف".وأكد البيان أن الإجراءات النشطة للقوات الروسية تمكنت من نجحت في صد أربع هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوعانسك الشعبية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_229:0:1414:889_1920x0_80_0_0_de62dfb0b3a0440ed371bef9a2aadd00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تسيطر على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف - عاجل

11:57 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 12:04 GMT 04.08.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع متقدمة قرب بلدات أولشانا وبيتروبافلوفكا وتوكاريفكا على محور خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، تواصل الكتائب الهجومية لقوات مجموعة "الغرب" العمليات الهجومية على جبهة واسعة واتخذت مواقع متقدمة في بلدات أولشانا وبيتروبافلوفسك وتوكاريفكا في مقاطعة خاركوف".
وأكد البيان أن الإجراءات النشطة للقوات الروسية تمكنت من نجحت في صد أربع هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوعانسك الشعبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала