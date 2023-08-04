https://sputnikarabic.ae/20230804/الكرملين-روسيا-ليست-مستعدة-لتصديق-الولايات-المتحدة-بشأن-تعزيز-صادرات-الحبوب-1079779664.html
الكرملين: روسيا لا تصدق الولايات المتحدة بشأن تعزيز صادرات الحبوب
الكرملين: روسيا لا تصدق الولايات المتحدة بشأن تعزيز صادرات الحبوب
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك" بأن موسكو ليست مستعدة لتصديق تصريحات واشنطن، بشأن إمكانية المساهمة... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T07:29+0000
2023-08-04T07:29+0000
2023-08-04T07:33+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال بشأن استعداد روسيا لتصديق المسؤولين الأمريكيين تسهيل واشنطن تصدير الحبوب الروسية إذا عادت موسكو إلى صفقة الحبوب، أجاب بيسكوف: "لا نثق بأقوالهم".وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستساعد في ضمان التصدير الآمن للمنتجات الغذائية والزراعية الروسية، من خلال مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، في حال قررت موسكو العودة إلى اتفاقية الحبوب.توقفت صفقة الحبوب، في 18 يوليو/ تموز الماضي، وأخطرت روسيا كلًا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تفي بوعودها.أشار بوتين مرارًا إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة، المتمثل بتوريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية، لم يتحقق أبدًا.تشمل مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.الصفقة جزء من صفقة شاملة، ويأتي في الجزء الثاني منها، مذكرة روسيا - الأمم المتحدة، المصممة لمدة ثلاث سنوات، التي تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بـ"سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، واستعادة خط أنابيب الأمونيا"Togliatti-Odessa" وعدد من التدابير الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230803/تركيا-و-روسيا-تبحثان-الوضع-بشأن-صفقة-الحبوب-1079770883.html
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روسيا, العالم
الكرملين: روسيا لا تصدق الولايات المتحدة بشأن تعزيز صادرات الحبوب
07:29 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 07:33 GMT 04.08.2023) تابعنا عبر
حصري
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك" بأن موسكو ليست مستعدة لتصديق تصريحات واشنطن، بشأن إمكانية المساهمة في حل قضية الصادرات الزراعية الروسية، إذا عادت موسكو إلى صفقة الحبوب.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال بشأن استعداد روسيا لتصديق المسؤولين الأمريكيين تسهيل واشنطن تصدير الحبوب الروسية إذا عادت موسكو إلى صفقة الحبوب، أجاب بيسكوف: "لا نثق بأقوالهم".
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستساعد في ضمان التصدير الآمن للمنتجات الغذائية والزراعية الروسية، من خلال مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، في حال قررت موسكو العودة إلى اتفاقية الحبوب.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تفي بوعودها.
أشار بوتين مرارًا إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله
، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة، المتمثل بتوريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية، لم يتحقق أبدًا.
تشمل مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ
، بما في ذلك أوديسا.
الصفقة جزء من صفقة شاملة، ويأتي في الجزء الثاني منها، مذكرة روسيا - الأمم المتحدة، المصممة لمدة ثلاث سنوات، التي تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بـ"سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، واستعادة خط أنابيب الأمونيا"Togliatti-Odessa" وعدد من التدابير الأخرى.