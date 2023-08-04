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https://sputnikarabic.ae/20230804/الكرملين-من-غير-المرجح-أن-يساهم-التدخل-الخارجي-في-تحسين-الوضع-بالنيجر-1079786556.html
الكرملين: من غير المرجح أن يساهم التدخل الخارجي في تحسين الوضع بالنيجر
الكرملين: من غير المرجح أن يساهم التدخل الخارجي في تحسين الوضع بالنيجر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه من غير المرجح أن يؤدي تدخل البلدان غير الإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية،... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T11:14+0000
2023-08-04T11:14+0000
روسيا
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وقال بيسكوف: "من غير المرجح أن يكون تدخل بعض القوى غير الإقليمية، قادرًا على تغيير هذا الوضع نحو الأفضل".وأضاف: "أما بالنسبة لنا، فنحن نتابع هذا الوضع باهتمام شديد، وبالطبع نحن قلقون من التوتر، الذي ينشأ الآن في المنطقة، وما زلنا نؤيد العودة السريعة لهذا الوضع، إلى المسار الدستوري، دون أي ضرر، وبدون تهديد لحياة البشر".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.يذكر أن آخر محاولة انقلاب فاشلة نُفذت في النيجركانت في آذار/مارس 2021، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية لتولي منصبه، حيث تحركت قوة من الجيش للاستيلاء على السلطة دون جدوى.
https://sputnikarabic.ae/20230804/أفشل-انقلابا-ونفّذ-آخر-عبد-الرحمن-تياني-القائد-العسكري-الجديد-للنيجر-1079786073.html
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روسيا

الكرملين: من غير المرجح أن يساهم التدخل الخارجي في تحسين الوضع بالنيجر

11:14 GMT 04.08.2023
© Sputnik . Nataliya Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية على خلفية الكرملين في موسكو
وزارة الخارجية الروسية على خلفية الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Nataliya Seliverstova
/
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه من غير المرجح أن يؤدي تدخل البلدان غير الإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحسين الوضع في النيجر.
وقال بيسكوف: "من غير المرجح أن يكون تدخل بعض القوى غير الإقليمية، قادرًا على تغيير هذا الوضع نحو الأفضل".
وأضاف: "أما بالنسبة لنا، فنحن نتابع هذا الوضع باهتمام شديد، وبالطبع نحن قلقون من التوتر، الذي ينشأ الآن في المنطقة، وما زلنا نؤيد العودة السريعة لهذا الوضع، إلى المسار الدستوري، دون أي ضرر، وبدون تهديد لحياة البشر".
أفشل انقلابا ونفّذ آخر... عبد الرحمن تياني القائد العسكري الجديد للنيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
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أفشل انقلابا ونفّذ آخر... عبد الرحمن تياني القائد العسكري الجديد للنيجر
10:56 GMT
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".
وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.
يذكر أن آخر محاولة انقلاب فاشلة نُفذت في النيجركانت في آذار/مارس 2021، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية لتولي منصبه، حيث تحركت قوة من الجيش للاستيلاء على السلطة دون جدوى.
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