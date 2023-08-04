https://sputnikarabic.ae/20230804/الكرملين-يعلق-على-مزاعم-دخول-مروحيات-بيلاروسية-إلى-بولندا--1079785581.html

الكرملين يعلق على مزاعم دخول مروحيات بيلاروسية إلى بولندا

الكرملين يعلق على مزاعم دخول مروحيات بيلاروسية إلى بولندا

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على مزاعم دخول مروحيات بيلاروسية إلى بولندا، مؤكدا أن وارسو تعمل على تصعيد الموقف... 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T10:33+0000

2023-08-04T10:33+0000

2023-08-04T10:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وأجاب بيسكوف على سؤال الصحفيين حول كيفية تقييم الكرملين للوضع الحالي: "في الواقع، مقاتلو هذه المجموعة موجودون على أراضي بيلاروسيا في إطار الاتفاقيات القائمة. في الواقع، على الحدود، ولكن ليس بالقرب منها، هذه أراضي بيلاروسية، وبيلاروسيا دولة ذات سيادة".أما بالنسبة لطائرات الهليكوبتر البيلاروسية، إذا فهمت بشكل صحيح، فإن البولنديين أنفسهم أكدوا أن هذا الانتهاك لم يُسجل على الرادارات. لذلك هناك الكثير من الأشياء الغريبة".وأضاف: "بشكل عام، البولنديون يميلون لإثارة الموقف وتصعيد التوتر. هذا خط ليس جديدا، إنه يتقدم في السنوات الأخيرة".وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم الثلاثاء الماضي، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، يوم الأربعاء، أن الجانب البيلاروسي زوّد بولندا ببيانات مراقبة موضوعية حول عدم وجود أي أسس للاتهامات بانتهاك الحدود من قبل مروحيات بيلاروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230803/بولندا-ترسل-تعزيزات-عسكرية-إلى-الحدود-البيلاروسية-بعد-مزاعم-توتر-خطير--1079766733.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم