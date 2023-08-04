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الكرملين يعلق على مزاعم دخول مروحيات بيلاروسية إلى بولندا
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الكرملين-يعلق-على-مزاعم-دخول-مروحيات-بيلاروسية-إلى-بولندا--1079785581.html
الكرملين يعلق على مزاعم دخول مروحيات بيلاروسية إلى بولندا
الكرملين يعلق على مزاعم دخول مروحيات بيلاروسية إلى بولندا
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على مزاعم دخول مروحيات بيلاروسية إلى بولندا، مؤكدا أن وارسو تعمل على تصعيد الموقف... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T10:33+0000
2023-08-04T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأجاب بيسكوف على سؤال الصحفيين حول كيفية تقييم الكرملين للوضع الحالي: "في الواقع، مقاتلو هذه المجموعة موجودون على أراضي بيلاروسيا في إطار الاتفاقيات القائمة. في الواقع، على الحدود، ولكن ليس بالقرب منها، هذه أراضي بيلاروسية، وبيلاروسيا دولة ذات سيادة".أما بالنسبة لطائرات الهليكوبتر البيلاروسية، إذا فهمت بشكل صحيح، فإن البولنديين أنفسهم أكدوا أن هذا الانتهاك لم يُسجل على الرادارات. لذلك هناك الكثير من الأشياء الغريبة".وأضاف: "بشكل عام، البولنديون يميلون لإثارة الموقف وتصعيد التوتر. هذا خط ليس جديدا، إنه يتقدم في السنوات الأخيرة".وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم الثلاثاء الماضي، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، يوم الأربعاء، أن الجانب البيلاروسي زوّد بولندا ببيانات مراقبة موضوعية حول عدم وجود أي أسس للاتهامات بانتهاك الحدود من قبل مروحيات بيلاروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230803/بولندا-ترسل-تعزيزات-عسكرية-إلى-الحدود-البيلاروسية-بعد-مزاعم-توتر-خطير--1079766733.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين يعلق على مزاعم دخول مروحيات بيلاروسية إلى بولندا

10:33 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 10:54 GMT 04.08.2023)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على مزاعم دخول مروحيات بيلاروسية إلى بولندا، مؤكدا أن وارسو تعمل على تصعيد الموقف وزيادة التوتر.
وأجاب بيسكوف على سؤال الصحفيين حول كيفية تقييم الكرملين للوضع الحالي: "في الواقع، مقاتلو هذه المجموعة موجودون على أراضي بيلاروسيا في إطار الاتفاقيات القائمة. في الواقع، على الحدود، ولكن ليس بالقرب منها، هذه أراضي بيلاروسية، وبيلاروسيا دولة ذات سيادة".
أما بالنسبة لطائرات الهليكوبتر البيلاروسية، إذا فهمت بشكل صحيح، فإن البولنديين أنفسهم أكدوا أن هذا الانتهاك لم يُسجل على الرادارات. لذلك هناك الكثير من الأشياء الغريبة".
وأضاف: "بشكل عام، البولنديون يميلون لإثارة الموقف وتصعيد التوتر. هذا خط ليس جديدا، إنه يتقدم في السنوات الأخيرة".
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
بولندا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود البيلاروسية بعد مزاعم "توتر خطير"
أمس, 16:25 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم الثلاثاء الماضي، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.
بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.
وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، يوم الأربعاء، أن الجانب البيلاروسي زوّد بولندا ببيانات مراقبة موضوعية حول عدم وجود أي أسس للاتهامات بانتهاك الحدود من قبل مروحيات بيلاروسية.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT
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