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القوات الروسية تسيطر على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الكشف-عن-قائمة-بيانات-قتلى-طائرة-لانتيست-1079789714.html
الكشف عن قائمة بيانات "قتلى" طائرة "لانتسيت"
الكشف عن قائمة بيانات "قتلى" طائرة "لانتسيت"
نشرت قناة "لوستآرمور" على قناتها على منصة تلغرام إحصاءات حول فعالية استخدام طائرات "لانتسيت" المسيرة الانتحارية الروسية بناءً على بيانات من مصادر مفتوحة. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T12:58+0000
2023-08-04T13:38+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب البيانات التي تم دراستها وتحليلها، فمن أصل 507 محاولة لغارات جوية على أهداف معادية، أصيب 438 هدفا منها 170 أدت إلى تدميرها كامل و268 إلى أضرار.وأظهرت "لانتسيت" خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، تقدمًا تكنولوجيًا لائقًا، حيث أن التعديلات الجديدة على الطائرة المسيرة لها رأس حربي أقوى ووقت أطول في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مستوى مهارة مشغلي هذه الطائرات المسيرة بشكل ملحوظ. ومعظم الأهداف التي تم استهدافها هي مدافع هاوتزر مقطرة أو ذاتية الدفع.
https://sputnikarabic.ae/20230801/لانتسيت-تدمر-مدرعتين-لـالناتو-بضربة-واحدة-فيديو-1079677978.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الكشف عن قائمة بيانات "قتلى" طائرة "لانتسيت"

12:58 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 13:38 GMT 04.08.2023)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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نشرت قناة "لوستآرمور" على قناتها على منصة تلغرام إحصاءات حول فعالية استخدام طائرات "لانتسيت" المسيرة الانتحارية الروسية بناءً على بيانات من مصادر مفتوحة.
وبحسب البيانات التي تم دراستها وتحليلها، فمن أصل 507 محاولة لغارات جوية على أهداف معادية، أصيب 438 هدفا منها 170 أدت إلى تدميرها كامل و268 إلى أضرار.
صاروخ يخرج من مسيرة لانتسيت الروسية ويخترق دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" تدمر مدرعتين لـ"الناتو" بضربة واحدة... فيديو
1 أغسطس, 15:03 GMT
وأظهرت "لانتسيت" خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، تقدمًا تكنولوجيًا لائقًا، حيث أن التعديلات الجديدة على الطائرة المسيرة لها رأس حربي أقوى ووقت أطول في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مستوى مهارة مشغلي هذه الطائرات المسيرة بشكل ملحوظ. ومعظم الأهداف التي تم استهدافها هي مدافع هاوتزر مقطرة أو ذاتية الدفع.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT
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