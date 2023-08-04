https://sputnikarabic.ae/20230804/الكشف-عن-قائمة-بيانات-قتلى-طائرة-لانتيست-1079789714.html
الكشف عن قائمة بيانات "قتلى" طائرة "لانتسيت"
الكشف عن قائمة بيانات "قتلى" طائرة "لانتسيت"
نشرت قناة "لوستآرمور" على قناتها على منصة تلغرام إحصاءات حول فعالية استخدام طائرات "لانتسيت" المسيرة الانتحارية الروسية بناءً على بيانات من مصادر مفتوحة. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T12:58+0000
2023-08-04T12:58+0000
2023-08-04T13:38+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب البيانات التي تم دراستها وتحليلها، فمن أصل 507 محاولة لغارات جوية على أهداف معادية، أصيب 438 هدفا منها 170 أدت إلى تدميرها كامل و268 إلى أضرار.وأظهرت "لانتسيت" خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، تقدمًا تكنولوجيًا لائقًا، حيث أن التعديلات الجديدة على الطائرة المسيرة لها رأس حربي أقوى ووقت أطول في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مستوى مهارة مشغلي هذه الطائرات المسيرة بشكل ملحوظ. ومعظم الأهداف التي تم استهدافها هي مدافع هاوتزر مقطرة أو ذاتية الدفع.
https://sputnikarabic.ae/20230801/لانتسيت-تدمر-مدرعتين-لـالناتو-بضربة-واحدة-فيديو-1079677978.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الكشف عن قائمة بيانات "قتلى" طائرة "لانتسيت"
12:58 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 13:38 GMT 04.08.2023) تابعنا عبر
نشرت قناة "لوستآرمور" على قناتها على منصة تلغرام إحصاءات حول فعالية استخدام طائرات "لانتسيت" المسيرة الانتحارية الروسية بناءً على بيانات من مصادر مفتوحة.
وبحسب البيانات التي تم دراستها وتحليلها، فمن أصل 507 محاولة لغارات جوية على أهداف معادية، أصيب 438 هدفا منها 170 أدت إلى تدميرها كامل و268 إلى أضرار.
وأظهرت "لانتسيت" خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، تقدمًا تكنولوجيًا لائقًا، حيث أن التعديلات الجديدة على الطائرة المسيرة لها رأس حربي أقوى ووقت أطول في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مستوى مهارة مشغلي هذه الطائرات المسيرة بشكل ملحوظ. ومعظم الأهداف التي تم استهدافها هي مدافع هاوتزر مقطرة أو ذاتية الدفع.