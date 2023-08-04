https://sputnikarabic.ae/20230804/المجلس-العسكري-في-النيجر-ينهي-مهمات-سفراء-بلاده-في-4-دول-1079776143.html
المجلس العسكري في النيجر ينهي مهمات سفراء بلاده في 4 دول
المجلس العسكري في النيجر ينهي مهمات سفراء بلاده في 4 دول
أعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء يوم الخميس، إنهاء مهمات سفراء بلاده في أربع دول تضغط دوليا لاستعادة الرئيس المعزول محمد بازوم. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T00:18+0000
2023-08-04T00:18+0000
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وقال أحد أعضاء المجلس العسكري في بيان تمت قراءته على القناة الوطنية: "تم إنهاء مهام السفراء الاستثنائيين والسفراء الكاملين لجمهورية النيجر" لدى فرنسا ونيجيريا وتوغو والولايات المتحدة".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.يذكر أن آخر محاولة انقلاب فاشلة نُفذت في النيجركانت في آذار/مارس 2021، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية لتولي منصبه، حيث تحركت قوة من الجيش للاستيلاء على السلطة دون جدوى.
https://sputnikarabic.ae/20230803/المجلس-العسكري-في-النيجر-يبطل-اتفاقيات-عسكرية-موقعة-مع-فرنسا-1079775737.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار فرنسا
النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار فرنسا
المجلس العسكري في النيجر ينهي مهمات سفراء بلاده في 4 دول
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أعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء يوم الخميس، إنهاء مهمات سفراء بلاده في أربع دول تضغط دوليا لاستعادة الرئيس المعزول محمد بازوم.
وقال أحد أعضاء المجلس العسكري في بيان تمت قراءته على القناة الوطنية: "تم إنهاء مهام السفراء الاستثنائيين والسفراء الكاملين لجمهورية النيجر" لدى فرنسا ونيجيريا وتوغو والولايات المتحدة".
وأعلن عسكريون في جيش النيجر
، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
وحذر جيش النيجر
من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".
وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.
يذكر أن آخر محاولة انقلاب فاشلة نُفذت في النيجر
كانت في آذار/مارس 2021، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية لتولي منصبه، حيث تحركت قوة من الجيش للاستيلاء على السلطة دون جدوى.