عربي
المجلس العسكري في النيجر يبطل اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا
https://sputnikarabic.ae/20230804/المجلس-العسكري-في-النيجر-ينهي-مهمات-سفراء-بلاده-في-4-دول-1079776143.html
المجلس العسكري في النيجر ينهي مهمات سفراء بلاده في 4 دول
المجلس العسكري في النيجر ينهي مهمات سفراء بلاده في 4 دول
أعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء يوم الخميس، إنهاء مهمات سفراء بلاده في أربع دول تضغط دوليا لاستعادة الرئيس المعزول محمد بازوم. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T00:18+0000
2023-08-04T00:18+0000
النيجر
أخبار النيجر
العالم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079737325_16:0:3657:2048_1920x0_80_0_0_d5f7384f7179ade7f90f7b08c4759198.jpg
وقال أحد أعضاء المجلس العسكري في بيان تمت قراءته على القناة الوطنية: "تم إنهاء مهام السفراء الاستثنائيين والسفراء الكاملين لجمهورية النيجر" لدى فرنسا ونيجيريا وتوغو والولايات المتحدة".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.يذكر أن آخر محاولة انقلاب فاشلة نُفذت في النيجركانت في آذار/مارس 2021، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية لتولي منصبه، حيث تحركت قوة من الجيش للاستيلاء على السلطة دون جدوى.
https://sputnikarabic.ae/20230803/المجلس-العسكري-في-النيجر-يبطل-اتفاقيات-عسكرية-موقعة-مع-فرنسا-1079775737.html
النيجر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079737325_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_c1ba26c494d61b3e226aee4e0ac40bb6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار فرنسا
النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار فرنسا

المجلس العسكري في النيجر ينهي مهمات سفراء بلاده في 4 دول

00:18 GMT 04.08.2023
© AFP 2023 / -ORTN - Télé Sahel / AFPرئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AFP 2023 / -ORTN - Télé Sahel / AFP
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء يوم الخميس، إنهاء مهمات سفراء بلاده في أربع دول تضغط دوليا لاستعادة الرئيس المعزول محمد بازوم.
وقال أحد أعضاء المجلس العسكري في بيان تمت قراءته على القناة الوطنية: "تم إنهاء مهام السفراء الاستثنائيين والسفراء الكاملين لجمهورية النيجر" لدى فرنسا ونيجيريا وتوغو والولايات المتحدة".
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
المجلس العسكري في النيجر يبطل اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا
أمس, 23:04 GMT
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".
وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.
يذكر أن آخر محاولة انقلاب فاشلة نُفذت في النيجركانت في آذار/مارس 2021، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية لتولي منصبه، حيث تحركت قوة من الجيش للاستيلاء على السلطة دون جدوى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала