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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الولايات-المتحدة-تؤكد-بدء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-حول-الضمانات-الأمنية--1079776405.html
الولايات المتحدة تؤكد بدء مفاوضات مع أوكرانيا حول الضمانات الأمنية
الولايات المتحدة تؤكد بدء مفاوضات مع أوكرانيا حول الضمانات الأمنية
صرّح متحدث باسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا بدأتا، يوم الخميس، مفاوضات بشأن تقديم ضمانات أمنية إلى كييف. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T00:38+0000
2023-08-04T00:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وأجاب المتحدث باسم البيت الأبيض على وكالة "سبوتنيك" في رد على طلب خطي يتعلق بتأكيد بدء هذه المفاوضات قائلاً: "نعم، يمكننا تأكيد ذلك".وفي وقت سابق، نشر الجانب الأوكراني معلومات حول بدء مثل هذه المفاوضات.وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية من خلال متحدثها ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات مع أوكرانيا هذا الأسبوع بشأن تقديم ضمانات أمنية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الأوكرانية-تواجه-كثافة-هائلة-في-حقول-الألغام-أثناء-الهجوم-المضاد--1079776100.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة تؤكد بدء مفاوضات مع أوكرانيا حول الضمانات الأمنية

00:38 GMT 04.08.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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صرّح متحدث باسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا بدأتا، يوم الخميس، مفاوضات بشأن تقديم ضمانات أمنية إلى كييف.
واشنطن - سبوتنيك. وأجاب المتحدث باسم البيت الأبيض على وكالة "سبوتنيك" في رد على طلب خطي يتعلق بتأكيد بدء هذه المفاوضات قائلاً: "نعم، يمكننا تأكيد ذلك".
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تواجه كثافة هائلة في حقول الألغام أثناء الهجوم المضاد
أمس, 23:46 GMT
وفي وقت سابق، نشر الجانب الأوكراني معلومات حول بدء مثل هذه المفاوضات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية من خلال متحدثها ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات مع أوكرانيا هذا الأسبوع بشأن تقديم ضمانات أمنية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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